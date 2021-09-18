Останнім часом можна спостерігати за новою тенденцією в інтер’єрі, яку масово поширюють у соціальній мережі ТікТок. Користувачі підвішують евкаліпт під душем, щоб у ванній кімнаті було відчуття спа-салону.
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Евкаліпт у ванній кімнаті – це не тільки окраса інтер’єру, він приносить чимало користі для організму.
Чудова ідея / Фото Еtsy
Якщо підвісити гілочку евкаліпту поруч із душем, то пара від гарячої води допоможе вивільнити ефірні олії з листя рослини. Це ідеально підходить для осені та зими, коли найбільше поширюються застудні захворювання.
Спа у вашій ванній / Фото Еtsy
Ванна – це чудове місце для проведення ароматерапії. Дослідження показало, що вдихання повітря, наповненого евкаліптовою олією, також може значно знизити артеріальний тиск.
Заспокійлива атмосфера / Фото Еtsy
Декорування евкаліптом принесе інтер’єру ванній кімнаті нотку розкоші та створить заспокійливу спа-атмосферу.
Як прикрасити душ евкаліптом – детальне відео: