Проєкт створений дизайн-студією FILD. У квартирі поєднані лаконічний інтер’єр і стильні рішення, наприклад, прозорі стіни у ванній кімнаті та великі кімнатні рослини.

Дизайн помешкання виконаний в стилі "лофт". Він створений для того, щоб дарувати якомога більше естетичної насолоди власнику, повідомляє Djournal.

Такий інтер'єр буде залишатися актуальним багато років.



Усе в приміщенні витримано в стилі Loft / Фото Djournal

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Диванний блок відділяє зону кухні від вітальні. Його конструкція дозволяє швидко переміститися з одного простору в інший, залишаючись на дивані.



Кухня оформлена в матових відтінках чорного / Фото Djournal

Меблі на кухні виглядають досить монолітно. Вони створені з чорних матових панелей. Кухонні меблі й гардероб немовби перетікають одне в інше і таким чином остаточно об’єднують простір.



Ванна кімната піднята над рівнем основного приміщення / Фото Djournal

Досить неординарно виглядає ванна – це скляний блок, оздоблений плиткою. Відчуття приватності створюють непрозорі штори.



У дизайні використані бетонні елементи, наприклад, мийка / Фото Djournal

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Усі квартира витримана у монохромних відтінках. На стінах тут тільки сірий колір, підлога і деякі меблі оформлені у приглушених кольорах дуба. Основну увагу приваблює чорний блок кухні.



Дизайн виглядає дуже стриманим / Фото Djournal

Єдиними кольоровими акцентами в помешканні стали вазони. Вони досить великі й справляють враження "кімнатних" дерев.

Більше фото інтер'єру квартири в стилі "лофт" дивіться тут: