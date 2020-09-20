Тотальний сірий і прозора ванна: неординарний дизайн квартири в Києві – фото
Проєкт створений дизайн-студією FILD. У квартирі поєднані лаконічний інтер’єр і стильні рішення, наприклад, прозорі стіни у ванній кімнаті та великі кімнатні рослини.
Дизайн помешкання виконаний в стилі "лофт". Він створений для того, щоб дарувати якомога більше естетичної насолоди власнику, повідомляє Djournal.
Усе в приміщенні витримано в стилі Loft / Фото Djournal
Схоже: Мінімалізм та дерев'яні акценти: стильна квартира-студія в елітному районі Києва
Диванний блок відділяє зону кухні від вітальні. Його конструкція дозволяє швидко переміститися з одного простору в інший, залишаючись на дивані.
Кухня оформлена в матових відтінках чорного / Фото Djournal
Меблі на кухні виглядають досить монолітно. Вони створені з чорних матових панелей. Кухонні меблі й гардероб немовби перетікають одне в інше і таким чином остаточно об’єднують простір.
Ванна кімната піднята над рівнем основного приміщення / Фото Djournal
Досить неординарно виглядає ванна – це скляний блок, оздоблений плиткою. Відчуття приватності створюють непрозорі штори.
У дизайні використані бетонні елементи, наприклад, мийка / Фото Djournal
За темою: Мийки з бетону – новий тренд у дизайні
Усі квартира витримана у монохромних відтінках. На стінах тут тільки сірий колір, підлога і деякі меблі оформлені у приглушених кольорах дуба. Основну увагу приваблює чорний блок кухні.
Дизайн виглядає дуже стриманим / Фото Djournal
Єдиними кольоровими акцентами в помешканні стали вазони. Вони досить великі й справляють враження "кімнатних" дерев.
Більше фото інтер'єру квартири в стилі "лофт" дивіться тут: