Придумали студенти: 5 видатних ідей для інтер'єру з тижня дизайну у Стокгольмі

Джерело:Dezeen
Цьогоріч Стокгольмський тиждень дизайну перейшов у цифровий формат. Але навіть в онлайні на ньому представили чимало оригінальних ідей.
Розробки студентів були спрямовані на сталий спосіб життя, покращення можливостей роботи з дому, а також на створення затишку.
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Кушетка-трансформер / Фото Dezeen
Це різновид меблів, що призначені для відпочинку. Їх можна швидко зібрати й розібрати, якщо приїдуть гості. Завдяки тому, що меблі складаються з окремих деталей, вони є дуже мобільними.
Столик для роботи на кріслі або дивані / Фото Dezeen
Приставний столик призначений для того, аби працювати на кріслі або дивані. На цьому багаторівневому столі можна комфортно розмістити все, необхідне для роботи.
Камін привертає увагу своєю незвичною формою / Фото Dezeen
Студентка хоче змінити сучасний підхід до каміна. Раніше він був серцем будинку. А зараз перетворився у щось утилітарне, або й зовсім став тільки відео на Youtube.
Цей проєкт має на меті повернути каміну тактильність. Такий камін можна розмістити навіть у невеликому помешканні, адже замість вогнища тут – світлодіоди.
Новітні технології збільшують кількість світла з вікна / Фото Dezeen
Новий погляд на світло з вікна. Ця конструкція відчуває рівень освітленості вікна та доповнює його.
Завдяки винаходу, вікна, що виходять на північ, південь, захід і схід, будуть давати однакову кількість світла.
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Цей винахід призначений для сталого життя й економії ресурсів / Фото Dezeen
Цей пристрій допомагає зберігати фрукти та овочі без холодильника.