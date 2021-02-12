Цьогоріч Стокгольмський тиждень дизайну перейшов у цифровий формат. Але навіть в онлайні на ньому представили чимало оригінальних ідей.

Розробки студентів були спрямовані на сталий спосіб життя, покращення можливостей роботи з дому, а також на створення затишку.

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Dag, Густав Вінста та Тереза Лундмарк



Кушетка-трансформер / Фото Dezeen

Це різновид меблів, що призначені для відпочинку. Їх можна швидко зібрати й розібрати, якщо приїдуть гості. Завдяки тому, що меблі складаються з окремих деталей, вони є дуже мобільними.

Etage, Ельза Фрізен та Матильда Олссон Борг



Столик для роботи на кріслі або дивані / Фото Dezeen

Приставний столик призначений для того, аби працювати на кріслі або дивані. На цьому багаторівневому столі можна комфортно розмістити все, необхідне для роботи.

Камін від Інгрід Сегрінг Бьорклунд



Камін привертає увагу своєю незвичною формою / Фото Dezeen

Студентка хоче змінити сучасний підхід до каміна. Раніше він був серцем будинку. А зараз перетворився у щось утилітарне, або й зовсім став тільки відео на Youtube.

Цей проєкт має на меті повернути каміну тактильність. Такий камін можна розмістити навіть у невеликому помешканні, адже замість вогнища тут – світлодіоди.

Südseite Карлотти Саймон



Новітні технології збільшують кількість світла з вікна / Фото Dezeen

Новий погляд на світло з вікна. Ця конструкція відчуває рівень освітленості вікна та доповнює його.

Завдяки винаходу, вікна, що виходять на північ, південь, захід і схід, будуть давати однакову кількість світла.

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Dunsta, Олександра Франсон



Цей винахід призначений для сталого життя й економії ресурсів / Фото Dezeen

Цей пристрій допомагає зберігати фрукти та овочі без холодильника.