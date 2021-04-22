Тисячолітні руїни під скляною підлогою у мережі супермаркетів Lidl: фото

В одному з ірландських магазинів Lidl знаходиться незвичайний експонат. Скляна підлога, встановлена в одному з торгових центрів бюджетного супермаркету в Дубліні, показує руїни тисячолітнього будинку вікінгів та ірландців.

Тисячолітні руїни під скляною підлогою у супермаркеті привернули чимало уваги серед жителів міста. Менеджери магазину вклали значні кошти в заповідник після того, як його виявили під час розкопок.

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Магазин відкрився минулого року. Між проходами була розміщена скляна підлога, щоб дати покупцям зазирнути до середньовічної історії міста, коли вони переглядають товар на полицях.

Скляна підлога над тисячолітніми руїнами / Фото thesun.co.uk

Через одну із панелей покупці можуть побачити залишки сходів театру Онг'є 18 століття. В іншій частині магазину ви можете заглянути в затонулу підлогу, яка датується 11 століттям. Арки Лонгфорд-стріт, які також датуються 18 століттям, можна переглянути в магазині. Минулого тижня на форумі Reddit, який має майже вісім мільйонів учасників, поділилися зображеннями експонатів.

Скляна підлога над тисячолітніми руїнами / Фото thesun.co.uk

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Скляна підлога над тисячолітніми руїнами / Фото thesun.co.uk

У дописі йдеться: "Під час будівництва супермаркету в Дубліні, Ірландія, археологи виявили залишки 1000-річного середньовічного будинку.". Замість того, щоб розкопувати предмети, магазин встановив скляну підлогу, яка надає покупцям буквальне вікно в історію. За цей час публікація набрала понад 20 000 вподобань і 200 коментарів. Один коментатор пожартував: "Привиди цього будинку надзвичайно розгублені".