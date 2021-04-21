Тисячолітні руїни під скляною підлогою у супермаркеті привернули чимало уваги серед жителів міста. Менеджери магазину вклали значні кошти в заповідник після того, як його виявили під час розкопок.

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Магазин відкрився минулого року. Між проходами була розміщена скляна підлога, щоб дати покупцям зазирнути до середньовічної історії міста, коли вони переглядають товар на полицях.

Скляна підлога над тисячолітніми руїнами / Фото thesun.co.uk

Через одну із панелей покупці можуть побачити залишки сходів театру Онг'є 18 століття. В іншій частині магазину ви можете заглянути в затонулу підлогу, яка датується 11 століттям. Арки Лонгфорд-стріт, які також датуються 18 століттям, можна переглянути в магазині. Минулого тижня на форумі Reddit, який має майже вісім мільйонів учасників, поділилися зображеннями експонатів.

Скляна підлога над тисячолітніми руїнами / Фото thesun.co.uk

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Скляна підлога над тисячолітніми руїнами / Фото thesun.co.uk