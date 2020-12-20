Тисячі банок знадобилися для бару в аеропорту Осло: фото вражаючого екологічного інтер'єру
Бар розташований у новому терміналі аеропорту Осло. Його інтер'єр прикрасили використаними скляними банками.
Про атмосферний бар в аеропорту Осло повідомляє журнал Urdesignmag.
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Стіна і стеля утворюють єдину конструкцію / Фото Urdesignmag
Проєкт має назву Norgesglasset. Ім'я запозичили у скляних банок – цей продукт норвежці вже багато років купують для солінь та маринадів. Такі банки є у більшості норвезьких будинків.
Заклад спроєктувала місцева компанія Snøhetta.
В інтер'єрі використали понад 4 000 банок / Фото Urdesignmag
Для інтер'єру знадобилося понад 4 000 оригінальних банок Norgesglasset. Усі вони використані повторно.
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Деякі банки підсвічуються / Фото Urdesignmag
Скляним декором оздобили стелю й задню стіну. Площа закладу становить 65 квадратних метрів.
Усі банки використані повторно / Фото Urdesignmag
Деякі з банок підсвічуються зсередини. Вони створюють цікаву гру світла й тіні. У центрі приміщення встановили скляну люстру, теж повністю із банок Norgesglasset.
Незвичний інтер'єр приваблює відвідувачів / Фото Urdesignmag
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