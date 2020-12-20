Бар розташований у новому терміналі аеропорту Осло. Його інтер'єр прикрасили використаними скляними банками.

Про атмосферний бар в аеропорту Осло повідомляє журнал Urdesignmag.

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Стіна і стеля утворюють єдину конструкцію / Фото Urdesignmag

Проєкт має назву Norgesglasset. Ім'я запозичили у скляних банок – цей продукт норвежці вже багато років купують для солінь та маринадів. Такі банки є у більшості норвезьких будинків.

Заклад спроєктувала місцева компанія Snøhetta.



В інтер'єрі використали понад 4 000 банок / Фото Urdesignmag

Для інтер'єру знадобилося понад 4 000 оригінальних банок Norgesglasset. Усі вони використані повторно.

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Деякі банки підсвічуються / Фото Urdesignmag

Скляним декором оздобили стелю й задню стіну. Площа закладу становить 65 квадратних метрів.



Усі банки використані повторно / Фото Urdesignmag

Деякі з банок підсвічуються зсередини. Вони створюють цікаву гру світла й тіні. У центрі приміщення встановили скляну люстру, теж повністю із банок Norgesglasset.



Незвичний інтер'єр приваблює відвідувачів / Фото Urdesignmag