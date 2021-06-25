Що потрібно знати про терраццо: переваги, догляд, як використати в інтер'єрі
Джерело:Elle decoration
Екологічний та довговічний вид керамічної плитки, який не так давно повернувся в тренди, відомий людству ще з 16-го століття. Дізнайтеся, чим особливий матеріал та як використати його при створенні дизайн-проєкту квартири.
Назва "терраццо" походить від латинського "terra", що означає "земля". Цей древній композитний матеріал здатний освіжити будь-який інтер'єр та надати йому середземноморський вигляд.
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Що таке терраццо
Терраццо широко використовується в інтер'єрі / Фото Elle
Композитний матеріал з мармурової крихти, залитої в цемент, виник ще у 16 столітті на території Італії. Таким чином робітники вирішили повторно використовувати обрізки каменю.
У 20-х роках минулого століття, ця технологія відродилася в США для оформлення офісних будівель, станцій метро і промислових об’єктів.
Сьогодні для виготовлення матеріалу використовують скло, пісок, мармур, деякі види каменю, і цемент. Крім цього, в спеціалізованих магазинах можна зустріти й керамічний терраццо. Часто до його складу додають барвники, щоб урізноманітнити асортимент.
Переваги тераццо:
- Існують практично необмежені варіанти кольору і матеріалу – фрагменти можуть бути будь-якими, від мармуру до кварцу, скла і металу.
Різні кольори терраццо / Фото Pinterest
- Матеріал надзвичайно зносостійкий. Фахівці розповідають, що клієнти звертаються з запитом відновити терраццо, якому понад 100 років.
- Екологічність терраццо є ще однією його перевагою.
Де можна використовувати терраццо
Умивальник з терраццо / Фото Pinterest
Душова з терраццо / Фото Pinterest
Стіл з терраццо / Фото Elle
Декор з терраццо / Фото Pinterest
Після герметизації його можна наносити на будь-яку внутрішню стіну або підлогу, включаючи кухні та ванну. Терраццо добре зберігає тепло, тому це хороший варіант для облаштування підлог з підігрівом. Крім того, йому можна надавати будь-якої форми, тому зараз його часто використовують для створення меблів та декору.
Як доглядати за тераццо
Класичний терраццо / Фото Elle
Для прибирання тераццо достатньо простої швабри з нейлону і поліетилену.
Скільки коштує
Ціна одного квадратного метру варіюється від 400 – 700 гривень.