Назва "терраццо" походить від латинського "terra", що означає "земля". Цей древній композитний матеріал здатний освіжити будь-який інтер'єр та надати йому середземноморський вигляд.

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Що таке терраццо



Терраццо широко використовується в інтер'єрі / Фото Elle

Композитний матеріал з мармурової крихти, залитої в цемент, виник ще у 16 столітті на території Італії. Таким чином робітники вирішили повторно використовувати обрізки каменю.

У 20-х роках минулого століття, ця технологія відродилася в США для оформлення офісних будівель, станцій метро і промислових об’єктів.

Сьогодні для виготовлення матеріалу використовують скло, пісок, мармур, деякі види каменю, і цемент. Крім цього, в спеціалізованих магазинах можна зустріти й керамічний терраццо. Часто до його складу додають барвники, щоб урізноманітнити асортимент.

Переваги тераццо:

Існують практично необмежені варіанти кольору і матеріалу – фрагменти можуть бути будь-якими, від мармуру до кварцу, скла і металу.



Різні кольори терраццо / Фото Pinterest

Матеріал надзвичайно зносостійкий . Фахівці розповідають, що клієнти звертаються з запитом відновити терраццо, якому понад 100 років.

. Фахівці розповідають, що клієнти звертаються з запитом відновити терраццо, якому понад 100 років. Екологічність терраццо є ще однією його перевагою.

Де можна використовувати терраццо



Умивальник з терраццо / Фото Pinterest



Душова з терраццо / Фото Pinterest



Стіл з терраццо / Фото Elle



Декор з терраццо​ / Фото Pinterest

Після герметизації його можна наносити на будь-яку внутрішню стіну або підлогу, включаючи кухні та ванну. Терраццо добре зберігає тепло, тому це хороший варіант для облаштування підлог з підігрівом. Крім того, йому можна надавати будь-якої форми, тому зараз його часто використовують для створення меблів та декору.

Як доглядати за тераццо



Класичний терраццо / Фото Elle

Для прибирання тераццо достатньо простої швабри з нейлону і поліетилену.

Скільки коштує

Ціна одного квадратного метру варіюється від 400 – 700 гривень.