Назва "терраццо" походить від латинського "terra", що означає "земля". Цей древній композитний матеріал здатний освіжити будь-який інтер'єр та надати йому середземноморський вигляд. 

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Що таке терраццо

Що таке терраццо
Терраццо широко використовується в інтер'єрі / Фото Elle

Композитний матеріал з мармурової крихти, залитої в цемент, виник ще у 16 столітті на території Італії. Таким чином робітники вирішили повторно використовувати обрізки каменю. 

У 20-х роках минулого століття, ця технологія відродилася в США для оформлення офісних будівель, станцій метро і промислових об’єктів.

Сьогодні для виготовлення матеріалу використовують скло, пісок, мармур, деякі види каменю, і цемент. Крім цього, в спеціалізованих магазинах можна зустріти й керамічний терраццо. Часто до його складу додають барвники, щоб урізноманітнити асортимент. 

Переваги тераццо:

  • Існують практично необмежені варіанти кольору і матеріалу –  фрагменти можуть бути будь-якими, від мармуру до кварцу, скла і металу.

Різні кольори терраццо
Різні кольори терраццо / Фото Pinterest

  • Матеріал надзвичайно зносостійкий. Фахівці розповідають, що клієнти звертаються з запитом відновити терраццо, якому понад 100 років.
  • Екологічність терраццо є ще однією його перевагою. 

Де можна використовувати терраццо

Умивальник з тераццо
Умивальник з терраццо / Фото Pinterest

Душова з терраццо
Душова з терраццо / Фото Pinterest

Стіл з терраццо
Стіл з терраццо / Фото Elle 

Декор з терраццо
Декор з терраццо​ / Фото Pinterest

Після герметизації його можна наносити на будь-яку внутрішню стіну або підлогу, включаючи кухні та ванну. Терраццо добре зберігає тепло, тому це хороший варіант для облаштування підлог з підігрівом. Крім того, йому можна надавати будь-якої форми, тому зараз його часто використовують для створення меблів та декору. 

Як доглядати за тераццо

Класичний вид терраццо на підлозі
Класичний терраццо / Фото Elle 

Для прибирання тераццо достатньо простої швабри з нейлону і поліетилену. 

Скільки коштує 

Ціна одного квадратного метру варіюється від 400 – 700 гривень.