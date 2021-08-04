Тераццо: як прикрасити інтер'єр вишуканою історією

Кожен з нас хоче, щоб його помешкання було особливим та унікальним. Як це досягнути за допомогою тераццо – читайте у матеріалі.

Історія тераццо почалася у Венеції. Майстри спочатку використовували цю техніку як спосіб утилізацію мармуру.

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Згодом стиль почали використовувати для італійських вілл, а потім стиль тераццо завоював популярність в усьому світі.

Стильна вишуканість / Фото Elle Decor

Спочатку тераццо використовували виключно для підлоги, потім дизайнери наважились використовувати техніку і для стін. Тераццо увібрав в себе дух історії та сучасності, що робить його ідеальним рішенням для будь-яких приміщень.

Середнеземноморський стиль / Фото Elle Decor

Завдяки своїй структурі тераццо чудово пов'язує внутрішні та зовнішні простори. Особливо ефектно цей стиль використовувати у приміщеннях, які мають гарне освітлення.

Стильний та вишуканий мармур / Фото Elle Decor

Тераццо – це вишуканість та динаміка, які зроблять ваше помешкання унікальним та неповторним.