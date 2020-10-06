Теплиця створює сприятливий мікроклімат при вирощуванні сезонних рослин. Оскільки це приміщення з характерними особливостями, будувати його потрібно правильно. Про найпопулярніші види теплиць своїми руками – читайте в нашому матеріалі.

Найкраща теплиця своїми руками – це та, яка зроблена з урахуванням індивідуальних цілей власників. Тому, беручись до оформлення теплиць, слід вивчити особливості різних конструкцій, ціни матеріалів, а також способи опалення. Тільки ознайомившись з питанням про те, як правильно побудувати теплицю своїми руками, можна реалізовувати цей проєкт.

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Теплиця може прикрасити ваш сад / Фото 7dach

Види теплиць

Арочна теплиця – це конструкція з дахом в формі дуги. Через особливості її будови, сонячні промені розсіюються периметром приміщення і рослини в теплиці отримують більше світла. У зимовий період на такому даху не скупчується сніг, тому їй не загрожує деформація.



Арочні теплиці дуже популярні / Фото 7dach

Односхила теплиця зазвичай примикає однією стіною до інших дачним будівлям або до дому. Якщо приміщення, з яким межує така теплиця, буде опалюватися, то її утеплення не потребує додаткових сил і енергії.

Дах двосхилої теплиці зроблений у формі трикутника. У такій теплиці зручно робити різні зони та садити безліч рослин: від фруктів і овочів до екзотичних квітів. Саме двосхилий тип використовують як теплицю для помідорів і огірків.



Приклад двосхилої теплиці / Фото 7dach

Крім типу побудови, теплиці діляться на зимові та літні. Перші повинні опалюватися, тому для них важливе підведення комунікацій до центральної системи опалення. Каркас літніх теплиць просто обтягують поліетиленовою плівкою. При пошуках бюджетних варіантів як побудувати теплицю в домашніх умовах часто вибирають саме літній варіант.

Як побудувати теплицю своїми руками

Щоб побудувати цілорічну теплицю, треба дотримуватися базових будівельних порад. Важливо відповідально поставитися до вибору майданчика, підібрати комплект витратних матеріалів, визначитися з типом фундаменту, а також вивчити як правильно побудувати теплицю, використовуючи фото або відеоматеріали.



Можна побудувати теплицю власноруч / Фото 7dach

Процес побудови теплиці в домашніх умовах складається з декількох етапів. Кожен повинен виконуватися в певній послідовності:

слід вибрати вид споруди, який підійде під ваші потреби; обзавестися кресленнями; створити каркас споруди; провести земляні роботи (створення фундаменту і підстави для каркаса); закріпити каркас теплиці; встановити покриття.

Щоб побудувати теплицю з опаленням або опалити її в процесі експлуатації потрібно провести ряд додаткових робіт.

Як побудувати теплицю з опаленням



Найпростіше опалення, зроблене власноруч / Фото 7dach

Є кілька варіантів побудови теплиці з опаленням. Все залежить від типу обігріву, який ви виберете.

Біологічний спосіб обігріву землі в теплиці. Для обігріву грунту в теплиці можна використовувати гній або компост. В процесі їх розкладання підіймається температура, тому для рослин стає тепло і затишно.

Електричний спосіб обігріву землі в теплиці нескладно зробити самостійно. Для обігріву теплиці таким способом найкращим варіантом стане комбінація грунтового підігріву з технічними способами.

Водяний обігрів. Для цього способу потрібно провести електрокабель для підключення котла, який можна встановити як всередині теплиці, так і зовні. Також можна зробити систему обігріву, використовуючи теплогенератор.

Газовий обігрів. Застосовується для газифікованих ділянок. Облаштовуючи теплицю з опаленням, можна використовувати систему газових пальників або газових калориферів. Також підійде газовий котел.



Якщо хочете вирощувати овочі взимку – опалення в теплиці обов'язкове / Фото 7dach

Електричний обігрів. У цьому випадку, як джерело тепла використовуються радіатори або електричні конвектори, підключення до системи електропостачання будинку.

Пічне опалення. Для обігріву теплиці взимку, можна спорудити пічне опалення. Грубку краще встановити в торцевій частині теплиці і провести димар. Але варто врахувати, що грубка – це постійні клопоти. Замість автоматизованого контролю за температурним режимом, доведеться контролювати клімат теплиці самостійно.

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Як побудувати теплицю зі старих віконних рам

Для тих, хто хоче заощадити на теплиці, пропонуємо кілька порад як побудувати теплицю зі старих віконних рам.



Для бюджетної теплиці достатньо мати старі віконні рами / Фото 7dach

Крім низької вартості, у такої теплиці є й інші переваги: ​​цілі вікна добре тримають тепло, конструкція добре пропускає сонячне тепло, а кватирки розв'язують питання провітрювання.

Перед тим, як почати роботи з будівництва теплиці, необхідно заміряти рами, підготувати їх, а також вибрати місце для споруди. Щоб захистити теплицю від вітрів, слід встановити вікна високими спорудами на височини південної сторони ділянки. Важливо, щоб теплиця добре висвітлювалася під час всього сонячного дня. Земля під будівництво теплиці повинна бути родючою, чистою і сухою.

Для будівництва теплиці зі старих віконних рам підійдуть звичайні дерев'яні рами. Бажано, щоб їх конструкція була цілісною.



Приклад простої невеликої теплиці / Фото 7dach

Для підготовки рам потрібно:

зняти фурнітуру з віконної рами;

якщо кріплення теплиці буде відбуватися за допомогою цвяхів, бажано зняти скло;

видалити стару фарбу;

очистити й зашліфувати раму, а також обробити її антисептиком для дерева;

покрити раму водостійкою фарбою.



Конструкції теплиць можуть бути різними / Фото 7dach

Способи спорудження теплиць різної конструкції схожі між собою. Спочатку зводиться несуча основа і каркас. Після цього монтуються віконні рами та обшивається покрівля.

При експлуатації теплиці важливо регулярно оглядати конструкцію з віконних рам, і в разі пошкодження замінити необхідну секцію. Дотримання систематичних оглядів подовжить життя конструкції та покращить врожай.

Перегляньте відео про те, як побудувати теплицю власноруч:

На що звернути увагу при будівництві теплиці:

Як зробити бюджетну теплицю:

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