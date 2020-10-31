Телевізор на кухні сьогодні є майже в кожному домі. Часто він ввімкнений практично цілодобово, бо на кухні постійно хтось перебуває: готує їжу, снідає чи вечеряє, працює за обіднім столом тощо.

Про шкоду телевізора на кухні розповідає Дизайн 24.

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Телевізор відволікає від їжі



Для кухні зазвичай обирають невеликі моделі / Фото Ivd

Медики рекомендують зосереджуватися на процесі їжі та ретельно жувати її. Тільки тоді вона справді добре засвоюється організмом. Доведено, що перегляд телевізора відволікає від їжі – ми починаємо жувати та ковтати швидше, похапцем.

Це порушує травлення та негативно відбивається на фігурі й самопочутті. Тим, хто хоче бути струнким і здоровим, телевізор не кухні ставити не потрібно.

Окрім того, під час трапези потрібно відкласти в бік і телефон. Любителям читати за обідом теж доведеться розпрощатися зі своєю звичкою.

Телевізор перевантажує наш мозок



Сьогодні люди майже увесь час дивляться в різні екрани / Фото Kitchendizajn

Постійно увімкнений у фоновому режимі телевізор змушує прислухатися до нього навіть тоді, коли ми зайняті іншими справами.

Так мозок працює в посиленому режимі, сприймаючи одразу кілька потоків інформації. Це втомлює і перевантажує його.

Ввечері ви почуваєтеся виснаженими. Щоб розслабитися, вмикаєте телевізор – і знову навантажуєте себе інформацією.



Маленькі екрани змушують очі напружуватись / Фото remont-volot

Тому краще проводити більшість часу в тиші: це корисно як для зосередження, так і для відпочинку.

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Телевізор заважає спілкуватися



Краще приділити час розмовам / Фото remont-volot

Вечеря чи обід з родиною – привід для цікавої розмови. Натомість якщо працює телевізор, спілкуватися стає нецікаво, адже всі починають відволікатися чи перекрикувати його.

Сьогодні психологи радять щонайменше годину на день розмовляти зі своїми рідними без ґаджетів.

Тому від телевізора на кухні краще відмовитися – це зекономить кошти та принесе користь усій сім’ї.

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