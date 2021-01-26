Як поєднати текстури в інтер'єрі: важливі правила від дизайнерки

Для того, аби дізнатися, що можна поєднувати між собою, а яких текстур краще уникати, читайте наш матеріал.

Джерело: інстаграм Анастасії Юськової

Для того, аби ваш ремонт виглядав стильно та сучасно, українська дизайнерка Анастасія Юськова радить ретельно підходити до проблеми поєднання текстур.

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Правильно використовуйте матові та глянцеві поверхні

Матові поверхні поглинають світло та роблять приміщення спокійнішим і затишнішим. А глянець додає приміщенню певної святковості та офіційності.



Правильно поєднуйте матові та глянцеві поверхні / Фото Rosdrev

Не використовуйте два матеріали з однаковою текстурою

Наприклад, плитку під дерево та натуральне дерево. Це антитренд у ремонті. Особливо важливо не розташовувати їх поруч.



Дерево й плитка "під дерево" виглядають разом не надто стильно / Фото Prohotel

Використовуйте контраст

Для правильного поєднання текстур застосуйте правило контрасту. Поєднуйте глянцеве й матове, тверде та м'яке, рельєфне та гладке.



Контрастні текстури роблять інтер'єр цікавим / Фото Sladkiyson

Зонуйте приміщення

Різні текстури чудово допомагають відділити зони у приміщенні. Також ділити приміщення на зони можна за допомогою кольору.



Різні текстури допомагають поділити приміщення на зони / Фото Polinov

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