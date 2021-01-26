Як поєднати текстури в інтер'єрі: важливі правила від дизайнерки
Для того, аби дізнатися, що можна поєднувати між собою, а яких текстур краще уникати, читайте наш матеріал.
Джерело: інстаграм Анастасії Юськової
Для того, аби ваш ремонт виглядав стильно та сучасно, українська дизайнерка Анастасія Юськова радить ретельно підходити до проблеми поєднання текстур.
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Правильно використовуйте матові та глянцеві поверхні
Матові поверхні поглинають світло та роблять приміщення спокійнішим і затишнішим. А глянець додає приміщенню певної святковості та офіційності.
Правильно поєднуйте матові та глянцеві поверхні / Фото Rosdrev
Не використовуйте два матеріали з однаковою текстурою
Наприклад, плитку під дерево та натуральне дерево. Це антитренд у ремонті. Особливо важливо не розташовувати їх поруч.
Дерево й плитка "під дерево" виглядають разом не надто стильно / Фото Prohotel
Використовуйте контраст
Для правильного поєднання текстур застосуйте правило контрасту. Поєднуйте глянцеве й матове, тверде та м'яке, рельєфне та гладке.
Контрастні текстури роблять інтер'єр цікавим / Фото Sladkiyson
Зонуйте приміщення
Різні текстури чудово допомагають відділити зони у приміщенні. Також ділити приміщення на зони можна за допомогою кольору.
Різні текстури допомагають поділити приміщення на зони / Фото Polinov
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