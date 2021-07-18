Apple Tower – це новий магазин компанії у Лос-Анджелесі, який вже відкрив свої двері та відвідувачів.

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Точка продажу розташована у колишньому кінотеатрі, який колись був одним з найпопулярніших місць Міста Ангелів.

Пройти повз Apple Tower неможливо / Фото Archdaily

Проєкт нового магазину став частиною історичного відновлення центру міста, тож архітектори та дизайнери попіклувалися про те, щоб будівля взаємодіяла з навколишнім простором.

Поєднання мистецтва та технологій / Фото Archdaily

Команді вдалося повністю відновити мистецькі стіни, що мають важливе історичне значення. Магазин розташований на декількох рівнях, що дозволило поділити простір на функціональні зони.

Тут хочеться залишатись якомога довше / Фото Archdaily

Apple Tower став не лише магнітом для тисяч відвідувачів, а й архітектурною перлиною центра Лос-Анджелеса.