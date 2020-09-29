Студія йоги в Бангкоку вражає відвідувачів своїми велетенськими ротанговими коконами, що оповили все приміщення. Тут можна відчути себе затишно і відсторонено – це надзвичайно важливо для усвідомленої практики.

Студія, що розробляла дизайн інтер'єру, хотіла створити "простір захопливого спокою", повідомляє Dezeen.

Це своєрідний міський оазис в центрі Бангкока.

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Ротангове плетіння спирається на каркас з тайської деревини. Гнучкий матеріал створює окремі міністудії для занять. Загальна площа приміщення з незвичним дизайном становить 450 квадратних метрів.



Ротанговий декор має цікаву підсвітку / Фото Dezeen

Химерна конструкція ділить великий простір на дві студії для групових занять і дві менші, приватні кімнатки.

Розробником дизайну стала архітектурна студія Enter Projects Asia. Проєкт потрапив у шорт-лист премії Dezeen Awards 2020 у категорії "дозвілля та оздоровчий інтер'єр".



З природних матеріалів створили також меблі в зоні очікування / Фото Dezeen

Замовником ротангового дизайну став бренд Vikasa.



З ротанга виготовлені навіть світильники / Фото Dezeen

Ротанг – тропічна рослина з гнучким дерев'яним стеблом. Його широко використовують у дизайні: створюють різноманітні аксесуари, меблі й прикраси для оселі.



Мінікімнати для приватних занять йогою / Фото Dezeen

Усі елементи дизайну студії створені з локальних природних матеріалів. Наприклад, ротанг зібраний на тайському острові Самуї. В інтер'єрі використали також місцевий чорний сланець і бамбук.

Для розробки гігантського плетеного каркаса використовували технології 3D-моделювання. Моделі видрукували на величезних шаблонах і передали ремісникам, які виконували замовлення.



Скляні стіни роблять студію помітною з вулиці / Фото Dezeen

За словами дизайнерів, ротанговий "купол" має вплив на всі п'ять почуттів людини. До каркаса приємно торкатися, він пахне природними матеріалами, є візуально привабливим і навіть має певний звук при доторках.

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Скляні стіни студії дають змогу роздивитися ротанговий каркас з вулиці, що приваблює увагу потенційних відвідувачів.

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