Тим, хто не знає про призначення цієї розкішної білої споруди, складно здогадатися, що це церква. Розповідаємо, як виглядає релігійна архітектура майбутнього.

Проєкт під назвою Mary Help of Christian Church був зроблений архітектурною студією JUTI. Про це повідомляє ресурс Amazing Architecture.

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Зовні церква нагадує руки, складені в молитві / Фото Peerapat Wimolrungkarat

Проєкт здобув перемогу у престижному конкурсі German Design Award 2020 у номінації "Відмінна релігійна архітектура".

Церкву побудували на острові Самуї, що в Таїланді. З кожним роком тут стає усе більше католиків, а також зростає кількість туристів.



В інтер'єрі немає жодних прикрас / Фото Peerapat Wimolrungkarat

Інтер'єр та екстер'єр церкви виконали повністю в білому кольорі. Зовні церква нагадує руки, що складені в молитві.

Всередині архітектори використали природне освітлення. Через мансардне вікно проникають сонячні промені та тінь від хмар.



Крізь отвори проникає сонячне світло / Фото Peerapat Wimolrungkarat

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На стінах вирізали великі хрести, що немов би підсвічуються зсередини сяйвом сонця. У церкві немає жодних прикрас. Усе в приміщенні – білого кольору: бетонні стіни та підлога, а меблі зробили з натурального білого дубу.

Більше фото церкви в Таїланді дивіться тут: