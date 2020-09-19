Таємнича атмосфера і багато зелені: в Києві відкрили бар зі стильним інтер'єром
Нове місце поблизу Оболонської набережної з'явилося нещодавно у Києві. Гості вже встигли оцінити стильний інтер'єр закладу.
Коктейльний бар Why bar з сучасним дизайном відкрили на станції метро "Мінська", повідомляє The Village.
Це класичний коктейль-бар для приємного проведення часу у компанії друзів.
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Інтер'єр закладу витриманий у теплих коричневих відтінках. Дизайн досить стриманий і стильний, яскраві акценти розставили завдяки ретельно продуманій підсвітці.
Імпровізована оранжерея додає цікаве світло / Фото KyivMaps
Для гостей, які хочуть відпочивати на свіжому повітрі, є літній майданчик. Це – зона особливого затишку, який створюють десятки лампочок з теплим м'яким світінням.
У приміщенні багато зелені, що викликає захват відвідувачів.
Великі вазони в інтер'єрі виглядають особливо стильно / Фото Foursquare
Особливу увагу дизайнери приділили освітленню: тут воно приглушене, як і має бути у класичному барі.
Напівтемне приміщення робить атмосферу невимушеною / Фото Kyivmaps
Окремими акцентами виділені тільки певні зони: наприклад, барна стійка.
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Користувачі сервісу Tripadvisor розповідають свої враження про бар.
Багато рослин і привітний персонал. Власники збирають вінілову колекцію, – діляться гості.
У закладі є "ламповий" літній майданчик / Фото Foursquare
Відвідувачі називають нове місце "теплим ламповим баром" й рекомендують для затишних вечорів у компанії друзів.