Нове місце поблизу Оболонської набережної з'явилося нещодавно у Києві. Гості вже встигли оцінити стильний інтер'єр закладу.

Коктейльний бар Why bar з сучасним дизайном відкрили на станції метро "Мінська", повідомляє The Village.

Це класичний коктейль-бар для приємного проведення часу у компанії друзів.

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Інтер'єр закладу витриманий у теплих коричневих відтінках. Дизайн досить стриманий і стильний, яскраві акценти розставили завдяки ретельно продуманій підсвітці.



Імпровізована оранжерея додає цікаве світло / Фото KyivMaps

Для гостей, які хочуть відпочивати на свіжому повітрі, є літній майданчик. Це – зона особливого затишку, який створюють десятки лампочок з теплим м'яким світінням.

У приміщенні багато зелені, що викликає захват відвідувачів.



Великі вазони в інтер'єрі виглядають особливо стильно / Фото Foursquare

Особливу увагу дизайнери приділили освітленню: тут воно приглушене, як і має бути у класичному барі.



Напівтемне приміщення робить атмосферу невимушеною / Фото Kyivmaps

Окремими акцентами виділені тільки певні зони: наприклад, барна стійка.

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Користувачі сервісу Tripadvisor розповідають свої враження про бар.

Багато рослин і привітний персонал. Власники збирають вінілову колекцію, – діляться гості.



У закладі є "ламповий" літній майданчик / Фото Foursquare

Відвідувачі називають нове місце "теплим ламповим баром" й рекомендують для затишних вечорів у компанії друзів.

Адреса закладу: місто Київ, вулиця Героїв Сталінграда, 24.