Релакс та малюнки на шкірі: інтер'єр тату-салону створений для ідеального відпочинку – фото

Проєкт під назвою Atelier Eva розташований в Нью-Йорку. Над ним працювала турецька художниця Єва Карабудак.

Цей тату-салон зробили ідеальним для відпочинку. Простір виконали у нейтральному стилі, оздобивши його бетонними та скляними поверхнями.

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Передпокій зі сталевою стійкою та балками / Фото Dezeen

В інтер'єрі використали палітру деревного вугілля, сірого кольору та відтінку яєчної шкарлупи.



Оригінальні меблі на тлі бетонних стін / Фото Dezeen

На першому поверсі розташований передпокій, де зустрічають гостей. Тут приваблюють увагу сталеві балки на тлі білих стін, а також картина турецького художника Мурата Пальти.



Авторський світильник від дизайнера Метью Маккорміка / Фото Dezeen

Незвичним предметом меблів є стійка реєстрації з темної сталі. Для меблів використали дерево різних відтінків: від темного горіха до світлих, майже вибілених масивів листяних порід.



Інтер'єр створений для того, щоб гості відпочивали під час сеансу / Фото Dezeen

В будівлі, де розташований салон, за замовчуванням були склепінчасті стелі та великі вікна. Усе це підкреслили простим та мінімалістичним дизайном та оригінальними конструкціями зі сталі й дерева.

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Оригінальна лавочка у внутрішньому дворі / Фото Dezeen

У студії є невеликий внутрішній дворик. Там зробили місце для розслаблення й перепочинку. Дворик оздобили зеленими рослинами. Оригінальним рішенням стала лавочка з рекультивованого дерева. Раніше це була фабрична балка, а тепер її перетворили на стильне місце для сидіння, додавши сталеві ніжки.

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