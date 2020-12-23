Біло-чорна кольорова гама, артоб'єкти та творчість художників – усе це можна знайти в новій тату-студії у серці Києва – на Подолі. Інтер'єр був створений відомою українською студією дизайну.

Про заклад з оригінальним інтер'єром повідомляє ресурс БЖ. За темою: Гучна перемога: проєкт українських дизайнерів визнали найкращим інтер'єром 2020

В інтер'єрі майже немає яскравих кольорів / Фото balbek.com Тату-бар заснувала художниця Уляна Нешева. Проєкт дизайну салону під назвою "6:19 Studio" був створений командою Balbek Bureau.

Скульптура Boy / Фото balbek.com Інтер'єр виконали у світлих монохромних відтінках. Фото тату-бару здаються майже чорно-білими. У студії виставили різноманітні арт-об'єкти. Наприклад, скульптуру Boy ("Хлопчик" – ред.) авторки Христини Рідзель.

Дзеркало, виконане українськими скульпторами / Фото balbek.com Між білими стінами розмістили чорний куб. У ньому заховали гардероб, санвузол та примірочну.

Єдиним насиченим кольором в інтер'єрі став чорний / Фото balbek.com Актуально: Відомий американський журнал написав про ресторан у Києві: який заклад потрапив на обкладинку Уляна Нешева – київська художниця, яка придумала власний стиль татуювань. Вона малює на шкірі людей квіти й травинки на довгих стеблах.

Цікаві деталі інтер'єру / Фото balbek.com Клієнтами художниці було чимало відомих людей: Onuka, Надія Дорофєєва, Володимир Дантес, Ірена Карпа, Слава Балбек. Адреса тату-салону "6:19 Studio": Київ, вулиця Волоська, 50/38. Як знайти тату-бар "6:19 Studio" на карті: