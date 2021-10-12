Світове визнання: київська кав'ярня завоювала симпатію відомого медіа

Archdaily – відомий портал про архітектуру та дизайн, який відомий на весь світ. Нещодавно він опублікував статтю про заклад DOT Coffee Station #1, який розташований у Києві.

DOT Coffee Station #1 – це невеликий заклад з площею у 30 квадратних метрів, який спеціалізується на каві. Його інтер'єр – це уособлення сучасного міського життя.

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Еклектика, м'який ритм та міська атмосфера – це те, що вирізняє заклад з-поміж багатьох. Над інтер'єром працювали дизайнери YOD Group.

"Кавова" сучасність / Фото Archdaily

Головний акцент інтер'єру – мозаїка на стіні. Графіка в DOT – це чисті емоції, адже дизайнери хотіли створити щось дивне, щире та універсальне. Така емоційна "розрядка" допоможе краще насолодитися кавою та швидше крокувати до нових звершень.

Продумана кожна деталь / Фото Archdaily

Унікальний підхід та неповторна динаміка зробили DOT популярним на весь світ.