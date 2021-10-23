Dezeen обирав найкращий ресторан 2021 року через голосування читачів та думку жюрі. Загалом цього року у Dezeen Awards взяло участь понад 4 700 проєктів.

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В онлайн-голосуванні взяли участь 53 тисячі читачів. 34% з них віддали голос за київський Virgin Izakaya Bar. Таким чином заклад переміг у номінації Restaurant and bar interior за версією читачів.

Неймовірна атмосфера / Фото Dezeen

Над дизайном Virgin Izakaya працювала українська студія Yodezeen. Її завданням було максимальне збереження нинішньої архітектури, автентичних елементів будівлі XVIII століття.

Ідеальна гармонія матеріалів / Фото Dezeen

Дизайнери поєднали в інтер'єрі цегляні стіни, грубе дерево, окислений метал та голий бетон з теплим акцентним світлом та зеленню. Усі елементи створили неймовірну гармонію, яка одразу завоювала симпатії тисяч поціновувачів дизайну.