Доволі часто при продумуванні інтер'єрів наші думки повністю сконцентровані на виборі меблів та кольорі стін. Але які б чудові ідеї нам не вдалося втілити – без правильного світла усі зусилля будуть зайвими.

Світло – один з основних елементів інтер'єру. Без нього не вдасться передати ідею та розставити акценти, які мають привертати увагу.

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Умовно освітлення поділяють на 4 типи: базове, робоче, акцентне та декоративне. З робочим освітленням навряд чи у когось виникали проблеми, чого не скажеш про інші.

Правильне світло – окраса інтер'єру / Фото Pinterest

Базове освітлення підбирається під стиль приміщення. Наприклад, мінімалізм потребує простих рішень, а прованс – вишуканості. Втім, є правило для всіх: при увімкненому базовому світлі в жодному з куточків кімнати не має бути дискомфортно для очей.

Декоративні світильники та свічки не несуть жодного функціонального призначення, їх завдання – створити певну атмосферу. Тому при їх виборі варто звертати увагу на естетику, а не функціональність.

Що стосується акцентного світла, то воно має на меті підкреслити твори мистецтва, фотографії та інші частини інтер'єру, біля яких потрібно провести більше часу. У цьому випадку поєднується гармонія потужного світла, малих габаритів та бодай нотки елегантності.