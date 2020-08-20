Студія дизайну Framestudio завершила капітальний ремонт будинку середини минулого століття поблизу Сан-Франциско. Приміщення має форму бумеранга та оформлене в мінімалістичному стилі. Більше про фешенебельний будинок зі США – читайте в матеріалі.

Будинок під назвою Ridgewood розташований в Аламо, що у передмісті Сан-Франциско, пише Dezeen.

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Сама будівля складається з центральної будівлі, від якої відгалужуються два корпуси з прозорими стінами.



Будинок зазнавав багатьох ремонтів і перебудов / Фото Dezeen

Ми зберегли нечисленні оригінальні елементи інтер'єру, які залишилися і підійшли до інтер'єру з розумом,

– розповіли дизайнери.

В будинку опустили стелі, замінили вікна та скляні перегородки, додали гардеробну кімнату та поміняли місцями гостьову і вітальню.



Пастельні кольори на білому фоні – завжди стильний варіант / Фото Dezeen

Підлоги по всьому будинку вкриті блідими дерев'яними дошками великих, а стіни та дерев’яні стелі пофарбовані в білий колір. Деталі тут складаються з білого мармуру та блідого дерева на кухні, а також дерев'яної шафи і навіть білої обшивки стін у ванній кімнаті.



Камін також додали пізніше / Фото Dezeen

На противагу світлим інтер'єрам, зовні будинок облицьований сірим металом.

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