Світлий та фешенебельний: дизайн просторого будинку з Сан-Франциско – фото
Студія дизайну Framestudio завершила капітальний ремонт будинку середини минулого століття поблизу Сан-Франциско. Приміщення має форму бумеранга та оформлене в мінімалістичному стилі. Більше про фешенебельний будинок зі США – читайте в матеріалі.
Будинок під назвою Ridgewood розташований в Аламо, що у передмісті Сан-Франциско, пише Dezeen.
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Сама будівля складається з центральної будівлі, від якої відгалужуються два корпуси з прозорими стінами.
Будинок зазнавав багатьох ремонтів і перебудов / Фото Dezeen
Ми зберегли нечисленні оригінальні елементи інтер'єру, які залишилися і підійшли до інтер'єру з розумом,
– розповіли дизайнери.
В будинку опустили стелі, замінили вікна та скляні перегородки, додали гардеробну кімнату та поміняли місцями гостьову і вітальню.
Пастельні кольори на білому фоні – завжди стильний варіант / Фото Dezeen
Підлоги по всьому будинку вкриті блідими дерев'яними дошками великих, а стіни та дерев’яні стелі пофарбовані в білий колір. Деталі тут складаються з білого мармуру та блідого дерева на кухні, а також дерев'яної шафи і навіть білої обшивки стін у ванній кімнаті.
Камін також додали пізніше / Фото Dezeen
На противагу світлим інтер'єрам, зовні будинок облицьований сірим металом.
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