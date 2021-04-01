Світильники відбитого світла – новий тренд 2021: фотоприклади

Джерело:Інстаграм Ірини Лесюк
Нестандартне рішення непрямого освітлення почали використовувати італійські дизайнери. Ця тенденція поки що не охопила український ринок, але використавши такий прийом, ви точно не прогадаєте, а тільки зробите свій інтер'єр унікальним.
Світильники непрямого світла частіше використовуються в офісних інтер'єрах, проте в житлових вони також будуть доречними. Непряме світло створює камерну атмосферу для відпочинку та дозволяє уникнути засліплення, створюючи wow-ефект.
Вам сподобається Сонячна енергія для усіх: дизайнер створив оригінальну лампу – фото
Про деякі із цих новинок розповіла у своєму інстаграмі дизайнерка Ірина Лесюк.
Для нашого візуального сприйняття найзвичніше, коли відбиття іде від стелі, бо світле небо – зверху, темна земля – внизу. Світильники непрямого світла бувають кількох типів:
Світильник типу 1 / Фото Інстаграм Ірини Лесюк
Світильник типу 2 / Фото Інстаграм Ірини Лесюк
Світильник типу 3 / Фото Інстаграм Ірини Лесюк
Цікаво Художниця продала віртуальний будинок за пів мільйона доларів: що всередині — фото, відео
Світильники непрямого світла можуть бути не лише на підвісах, а і настінними (тоді відбивачем стає стіна), підлоговими, настільними.
Настільний світильник непрямого світла / Фото Instagram Ірини Лесюк
Вони створюють розсіяне м'яке освітлення, здатне придати кімнаті атмосферності, при цьому вони не створюють дискомфортних відблисків, що поліпшує візуальний комфорт. Тільки-но уявіть таке освітлення ввечері!
Проте є декілька АЛЕ, про які згадує дизайнерка: