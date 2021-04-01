Нестандартне рішення непрямого освітлення почали використовувати італійські дизайнери. Ця тенденція поки що не охопила український ринок, але використавши такий прийом, ви точно не прогадаєте, а тільки зробите свій інтер'єр унікальним.

Світильники непрямого світла частіше використовуються в офісних інтер'єрах, проте в житлових вони також будуть доречними. Непряме світло створює камерну атмосферу для відпочинку та дозволяє уникнути засліплення, створюючи wow-ефект.

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Відбите світло – це непряме світло, тобто таке, яке ми отримуємо через відбиття від якоїсь поверхні. Про деякі із цих новинок розповіла у своєму інстаграмі дизайнерка Ірина Лесюк. Для нашого візуального сприйняття найзвичніше, коли відбиття іде від стелі, бо світле небо – зверху, темна земля – внизу. Світильники непрямого світла бувають кількох типів:

Коли джерело світла направлене вгору до стелі, тоді стеля стає відбивачем світла.

Світильник типу 1 / Фото Інстаграм Ірини Лесюк

Коли джерело світла направлене догори, світло відбивається плафоном.⠀ ​ ​

Світильник типу 2 / Фото Інстаграм Ірини Лесюк

Світильники непрямого світла комбіновані зі світильниками прямого світла – коли джерело світла направлене вгору до стелі + джерело прямого світла, направленого на підлогу.

Світильник типу 3 / Фото Інстаграм Ірини Лесюк

Комбінація декількох джерел світла та відбивача або одного мобільного джерела світла та мобільного відбивача.

Світильник типу 4/ Фото Інстаграм Ірини Лесюк

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Світильники непрямого світла можуть бути не лише на підвісах, а і настінними (тоді відбивачем стає стіна), підлоговими, настільними.

Настільний світильник непрямого світла / Фото Instagram Ірини Лесюк

Вони створюють розсіяне м'яке освітлення, здатне придати кімнаті атмосферності, при цьому вони не створюють дискомфортних відблисків, що поліпшує візуальний комфорт. Тільки-но уявіть таке освітлення ввечері!

Проте є декілька АЛЕ, про які згадує дизайнерка: