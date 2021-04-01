Світильники відбитого світла – новий тренд 2021: фотоприклади
Нестандартне рішення непрямого освітлення почали використовувати італійські дизайнери. Ця тенденція поки що не охопила український ринок, але використавши такий прийом, ви точно не прогадаєте, а тільки зробите свій інтер'єр унікальним.
Джерело:Інстаграм Ірини Лесюк
Світильники непрямого світла частіше використовуються в офісних інтер'єрах, проте в житлових вони також будуть доречними. Непряме світло створює камерну атмосферу для відпочинку та дозволяє уникнути засліплення, створюючи wow-ефект.
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Про деякі із цих новинок розповіла у своєму інстаграмі дизайнерка Ірина Лесюк.
Для нашого візуального сприйняття найзвичніше, коли відбиття іде від стелі, бо світле небо – зверху, темна земля – внизу. Світильники непрямого світла бувають кількох типів:
- Коли джерело світла направлене вгору до стелі, тоді стеля стає відбивачем світла.
Світильник типу 1 / Фото Інстаграм Ірини Лесюк
- Коли джерело світла направлене догори, світло відбивається плафоном.⠀
Світильник типу 2 / Фото Інстаграм Ірини Лесюк
- Світильники непрямого світла комбіновані зі світильниками прямого світла – коли джерело світла направлене вгору до стелі + джерело прямого світла, направленого на підлогу.
Світильник типу 3 / Фото Інстаграм Ірини Лесюк
- Комбінація декількох джерел світла та відбивача або одного мобільного джерела світла та мобільного відбивача.
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Світильники непрямого світла можуть бути не лише на підвісах, а і настінними (тоді відбивачем стає стіна), підлоговими, настільними.
Настільний світильник непрямого світла / Фото Instagram Ірини Лесюк
Вони створюють розсіяне м'яке освітлення, здатне придати кімнаті атмосферності, при цьому вони не створюють дискомфортних відблисків, що поліпшує візуальний комфорт. Тільки-но уявіть таке освітлення ввечері!
Проте є декілька АЛЕ, про які згадує дизайнерка:
- Світильники непрямого світла краще використовувати в поєднанні зі світильниками інших типів. Адже якщо ви хочете досягнути ефекту яскравого освітлення у приміщенні, то вам буде недостатньо світла.
- Потрібно враховувати поверхню відбивання. Якщо поверхня, наприклад, червоного кольору, то ми отримаємо тепле світло із насиченим відтінком червоного.
- Поверхня відбивача (світильник типу 1) повинна бути дифузною (добре розсіюватися), якщо поверхня глянцева, то слід відмовитися від такого прийому, тому що згодом отримаємо світловий опік і таке рішення не буде вдалим.
- Потрібно враховувати колір приміщення, адже темна кімната поглинатиме світло й ефекту "відбивання" не буде.
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