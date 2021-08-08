Сушильна машина в інтер'єрі: плюси та мінуси практичної техніки

Сушка білизни – побутовий момент, який не завжди враховують під час проєктування квартири. Особливо важливо передбачити цей процес у приміщеннях без власного подвір'я й балкону.

Дизайнери інтер'єрів сходяться на думці, що сушильна машина – найпрактичніше рішення для сімей, які багато перуть та не мають достатньої площі для того, щоб розвішувати вологий одяг. Проте чи є мінуси в цьому варіанті? Розберімося!

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Переваги сушильної машини



Економить містить в житлових приміщеннях / Фото Pinterest

Ніщо не псує інтер'єр та не створює безлад

Беззаперечно, це класне рішення для маленьких будинків та квартир без балкона. Так, ви займаєте більше місця в ванній кімнаті, але звільните простір від розкладної сушарки у вітальні чи спальні.

Сушарка займає мінімум простору

Частіше за все, сушарку розташовують над пральною машиною, це дуже зручно і не потребує додаткового простору.

Згідно з нормами, розмір сушильного пристою не перевищує 1 квадратного метра, а значить, завжди можна знайти місце, куди його поставити: це може бути шафа в передпокої, невеликий закуток в коморі або простір під сходами. Де б не знаходилася техніка, її дійсно легко замаскувати.

Економія часу



Де розташувати сушильну машину / Фото Pinterest

Особливо в зимовий період. Сушарка за 1 годину просушує 6 – 8 кілограмів білизни.

Ідеальний варіант для великої родини

Коли доводиться ставити прання по 2 рази на день, а речі не встигають сохнути й вішати вже ніде, на допомогу приходить сушарка.

Недоліки



Як замаскувати сушильну машину / Фото Pinterest

Ціна

Звичайно за комфорт треба платити. Крім того, зайві кошти підуть на оснащення спеціальної шафи, яку зазвичай виготовляють на замовлення.

Речі все одно доведеться прасувати



Як замаскувати сушильну машину / Фото Pinterest

Навіть в сушарки з функцією праски, речі не будуть виглядати випрасуваними. Дизайнери не радять купувати пральну машину з функцією сушарки. Така машина, довго вам не прослужить, бо процес прання, а після просушування та нагрівання барабану, зношує всі деталі та резинки.

Не підходить для дуже маленьких квартир

Якщо ну дуже мало місця у квартирі, то звичайно зручніше використовувати компактну розкладну або підвісну звичайну сушку.