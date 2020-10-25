Декор – це доповнення інтер’єру, завдяки якому помешкання виглядає затишніше та привабливіше. Які сучасні елементи декору варто використовувати – читайте в матеріалі.

Також декор допомагає розставити акценти в квартирі чи будинку та привернути увагу до важливих місць, зазначає Дизайн24.

Цікаво Як прикрасити кімнату плакатами: круті ідеї на осінь

Популярні елементи декору для дому

Випукле дзеркало

Одним з найпопулярніших елементів декору є випукле дзеркало в дерев'яній рамі. Підійде для більшості стилів через свій нейтральний колір.



Практичної користі з нього небагато, проте воно стильно виглядатиме в спальні / фото Homester

Килим з етнічним узором

Килими з етнічним узором стануть хорошим рішенням не лише для етніку, але й для скандинавського стилю, а також прованс, лофт та інші.



Килим з етнічним узором набирає популярності / фото Homester

Білий кошик

Плетений білий кошик вдало доповнюватиме ванну у скандинавському стилі.



Такий кошик застосовують у вигляді декору, а також як кошик для білизни / фото Homester

Підсвічник

Трикутні підсвічники на три свічки теж є одним з найкращих рішень для сучасного декору. Такі свічники підійдуть багатьом стилям, за винятком класичного та мінімалізму.



Стиль, якому найбільше підходять свічники – скандинавський / фото Homester

Світильники

Підлогові світильники – абсолютно новий хід від світових дизайнерів. Вони допоможуть вам закцентувати увагу на важливих складових інтер'єру.

Актуально Як правильно облаштувати житловий простір під час карантину: поради



Такі світильники "люблять" стилі лофт, гранж та індустріальний / фото Homester

Недосконалі форми

Вигини, недосконалості, відсутність симетрії та ніби випадкові шорсткості – такі об’єкти здаються створеними вручну. У нейтральному інтер’єрі вони стають важливим елементом, а от у яскравому – допоможе розставити акценти.



Недосконала форма вази чи підсвічника – чудовий варіант для декору / Фото elledecoration

Низькі крісла знову в тренді

Низькі крісла, які виконані з дерева та інших натуральних матеріалів, задають розслаблену та неформальну обстановку. Вони чудово пасуватимуть для зони відпочинку.



Низькі крісла додають затишку / Фото pexels

Посуд з акварельним принтом

Ніжні візерунки з синьо-бірюзовим відтінком, які плавно переходять з одного в інший – це ще одна популярна тенденція.



Акварельні тони та нестандартна форма / Фото pexels

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням