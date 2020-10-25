Як сучасно прикрасити житло: цікаві поради для декору
Декор – це доповнення інтер’єру, завдяки якому помешкання виглядає затишніше та привабливіше. Які сучасні елементи декору варто використовувати – читайте в матеріалі.
Також декор допомагає розставити акценти в квартирі чи будинку та привернути увагу до важливих місць, зазначає Дизайн24.
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Популярні елементи декору для дому
Випукле дзеркало
Одним з найпопулярніших елементів декору є випукле дзеркало в дерев'яній рамі. Підійде для більшості стилів через свій нейтральний колір.
Практичної користі з нього небагато, проте воно стильно виглядатиме в спальні / фото Homester
Килим з етнічним узором
Килими з етнічним узором стануть хорошим рішенням не лише для етніку, але й для скандинавського стилю, а також прованс, лофт та інші.
Килим з етнічним узором набирає популярності / фото Homester
Білий кошик
Плетений білий кошик вдало доповнюватиме ванну у скандинавському стилі.
Такий кошик застосовують у вигляді декору, а також як кошик для білизни / фото Homester
Підсвічник
Трикутні підсвічники на три свічки теж є одним з найкращих рішень для сучасного декору. Такі свічники підійдуть багатьом стилям, за винятком класичного та мінімалізму.
Стиль, якому найбільше підходять свічники – скандинавський / фото Homester
Світильники
Підлогові світильники – абсолютно новий хід від світових дизайнерів. Вони допоможуть вам закцентувати увагу на важливих складових інтер'єру.
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Такі світильники "люблять" стилі лофт, гранж та індустріальний / фото Homester
Недосконалі форми
Вигини, недосконалості, відсутність симетрії та ніби випадкові шорсткості – такі об’єкти здаються створеними вручну. У нейтральному інтер’єрі вони стають важливим елементом, а от у яскравому – допоможе розставити акценти.
Недосконала форма вази чи підсвічника – чудовий варіант для декору / Фото elledecoration
Низькі крісла знову в тренді
Низькі крісла, які виконані з дерева та інших натуральних матеріалів, задають розслаблену та неформальну обстановку. Вони чудово пасуватимуть для зони відпочинку.
Низькі крісла додають затишку / Фото pexels
Посуд з акварельним принтом
Ніжні візерунки з синьо-бірюзовим відтінком, які плавно переходять з одного в інший – це ще одна популярна тенденція.
Акварельні тони та нестандартна форма / Фото pexels
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