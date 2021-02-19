Сьогодні існують чудові деталі в інтер'єрі, що допоможуть зробити ваш дім зручним і комфортним. Усі дизайнери давно знають ці секрети, а ми поділимося ними з вами.

Нові технології розвиваються стрімко і прогрес не стоїть на місці. Пропонуємо вам чудові рішення для дому, що зроблять життя легшим і приємнішим.

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Кухонні шафи до стелі



Шафи до стелі розширюють місце для зберігання / Фото AdMe

Вони мають дуже багато переваг: на них не накопичується пил, у них можна розмістити значно більше предметів.

Шафки до стелі мають витончений та сучасний вигляд.

Кухонна стільниця без кутового плінтусу



Стільниця без плінтуса виглядає дорожче / Фото AdMe

Часто при встановленні стільниці й фартуха виникає проміжок між ними. Тоді використовують кутик, щоб його закрити. Однак кутик дуже здешевлює та спрощує інтер'єр.

Сьогодні рекомендують спочатку монтувати кухню, а потім робити фартух. В кінці стики закладаються герметиком і затиркою.

Духовка на рівні грудей



Духовка на рівні грудей робить користування комфортним / Фото AdMe

Ми звикли розташовувати духовку під плитою, однак вони можуть існувати окремо. Духовка на рівні грудей – це зручно. Вам не потрібно нагинатися, щоб подивитися на їжу в процесі приготування. Крім того, з неї зручно діставати посуд.

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Гардеробна кімната замість шафи



Гардеробна кімната економить місце / Фото AdMe

Якщо місце дозволяє, зробіть хоч крихітну гардеробну кімнату. Вона дасть змогу розмістити усі речі з комфортом і навіть займатиме менше простору, аніж шафи по всій квартирі.

Двері до стелі



Двері до стелі візуально розширюють простір / Фото AdMe

Такі двері візуально збільшують висоту стін і додають кімнатам сучасного вигляду. Можна не робити усю поверхню дверей такою, що відкривається – зверху достатньо імітації.

Інтегровані кухонні ручки



Інтегровані ручки – сучасний і зручний варіант / Фото AdMe

Сьогодні дизайнери обирають кухонні дверцята, що відкриваються при натисканні, або ручки, приховані в площину дверей.

Тонка стільниця на кухні



Приклад тонкою стільниці на кухні / Фото AdMe

Ми звикли до товстих масивних стільниць. Але можна не купувати такі, а обрати варіант тонкої стільниці – це здешевить кухню і зробить інтер'єр акуратним.

Нейтральні кольори фасадів



До нейтральних фасадів легше добирати деталі / Фото AdMe

В інтер'єрі нейтральних відтінків простіше змінити певні деталі, або додати барв за допомогою декору.

Безбар'єрна душова кабіна



Безбар'єрною кабіною зручно користуватися / Фото AdMe

Її набагато зручніше використовувати, особливо дітям та людям старшого віку. Безбар'єрну кабіну легше мити, адже у ній менше стиків та швів. Однак у такій душовій має бути певний нахил підлоги, щоб вода стікала до каналізації.

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Врізна мийка замість накладної



Сучасна врізна мийка / Фото AdMe

Врізна мийка йде врівень зі стільницею і відповідає сучасній концепції мінімалізму.