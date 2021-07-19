Дизайнерка інтер'єрів поділилася сучасними ідеями облаштування передпокою

Передпокій – невелика частина квартири, яка вимагає особливої ​​уваги. Дизайнерка інтер'єрів Анна Петайкіна розповіла про останні тенденції, які допоможуть облаштувати цю зону правильно та стильно.

Існує чимало порад, як правильно облаштувати передпокій. Проте мало хто враховує останні тренди дизайну, які здатні спростити життя та зекономити місце у невеличкому вхідному просторі. Ділимося найцікавішими з них!

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Підсвітка



Підсвітка з датчиком руху в передпокої / Фото amazon

Підсвітка, яка спрацьовує, коли ви відкриваєте двері, – чудове рішення, яке допоможе зекономити на електроенергії. Практичне рішення знадобиться людям, які завжди поспішають та виконують декілька задач в одну хвилину. Вам не доведеться взаємодіяти з вмикачем чи хвилюватися, що ви забули вимкнути світло, виходячи з дому. Особливо приємна ця функція, коли ви повертаєтеся з магазину з зайнятими руками.

Щоб підсвітка спростила пошук речей в глибокій шафі, ви можете розмістити її під верхньою полицею.

Дзеркало

Дзеркало – обовязковий елемент передпокою. Якщо немає місця на стіні, розташуйте його на дверях.

Гачки для одягу



Приховані гачки для одягу / Фото homeless

Приховані гачки дозволяють організувати зберігання верхнього одягу на невеличкій території. Використовуйте стільки гачків, скільки потрібно у відповідний момент. У закритому вигляді стінка з прихованими гачками перетвориться на стильні рейки.

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Ящики для зберігання

Масивні ящики переносимо нагору. Якщо місця в передпокої небагато, можна використовувати монолітну шафу, яка візуально виглядає як стінка. В такому разі доречно задіяти місце над дверима.

Місце для сидіння

Це рішення робить ваш передпокій зручним та затишним. Його можна поєднати з тумбою для взуття, щоб зекономити місце.

Створіть окрему зону

У просторих передпокоях доречно "погратися" з візуалом та створити відокремлену зону.

Як заховати щиток

Щиток в передпокої слід заховати в шафу, якщо квартира невеличка, це місце чудово підійде й для зберігання WI-Fi-роутера.