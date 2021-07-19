Існує чимало порад, як правильно облаштувати передпокій. Проте мало хто враховує останні тренди дизайну, які здатні спростити життя та зекономити місце у невеличкому вхідному просторі. Ділимося найцікавішими з них!

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Підсвітка



Підсвітка з датчиком руху в передпокої / Фото amazon

Підсвітка, яка спрацьовує, коли ви відкриваєте двері, – чудове рішення, яке допоможе зекономити на електроенергії. Практичне рішення знадобиться людям, які завжди поспішають та виконують декілька задач в одну хвилину. Вам не доведеться взаємодіяти з вмикачем чи хвилюватися, що ви забули вимкнути світло, виходячи з дому. Особливо приємна ця функція, коли ви повертаєтеся з магазину з зайнятими руками.

Щоб підсвітка спростила пошук речей в глибокій шафі, ви можете розмістити її під верхньою полицею.

Дзеркало

Дзеркало – обовязковий елемент передпокою. Якщо немає місця на стіні, розташуйте його на дверях.

Гачки для одягу



Приховані гачки для одягу / Фото homeless

Приховані гачки дозволяють організувати зберігання верхнього одягу на невеличкій території. Використовуйте стільки гачків, скільки потрібно у відповідний момент. У закритому вигляді стінка з прихованими гачками перетвориться на стильні рейки.

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Ящики для зберігання

Масивні ящики переносимо нагору. Якщо місця в передпокої небагато, можна використовувати монолітну шафу, яка візуально виглядає як стінка. В такому разі доречно задіяти місце над дверима.

Місце для сидіння

Це рішення робить ваш передпокій зручним та затишним. Його можна поєднати з тумбою для взуття, щоб зекономити місце.

Створіть окрему зону

У просторих передпокоях доречно "погратися" з візуалом та створити відокремлену зону.

Як заховати щиток

Щиток в передпокої слід заховати в шафу, якщо квартира невеличка, це місце чудово підійде й для зберігання WI-Fi-роутера.