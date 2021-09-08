Сучасні елементи та сільська душа: заміський будинок із дивовижними поєднаннями
Джерело:ELLEDecor
Брутальний будинок із сільськими мотивами розташований у провінції Жирон, що на півночі Іспанії. Він прикрашений великою кількістю рослин та етнічними мотивами.
На півдорозі між морем і лісом цей будинок має кубічні лінії та зберігає сільську сутність. При будівництві споруди було використано лише місцеві, натуральні матеріали.
Цікаво Бункер II світової війни: на що планують перетворити споруду, котра не відкривалася 70 років
Фасад будинку покритий дерев’яними планками та керамічними плитами. Пишна рослинність огортає хатину та пробирається крізь стіни.
Будинок, зведений відомим іспанським архітектором Даміаном Рібасом, спроєктований так, що його власники – подружня пара з трьома дочками – насолоджуються краєвидами повною мірою.
У хатині є зона для сніданку, куточки для читання на відкритому повітрі, літня їдальня та гамак для сну. Особливе задоволення додає пергола для відпочинку – тут можна спати у гарячі літні ночі.
Чарівний дім доповнений легкими та мобільними меблями. Багато з них придбані у місцевих торговців антикваріатом та ремісників. Завдяки вдало підібраним нейтральним кольорам будинок виглядає різним кожного дня та пори року.