Сучасні елементи та сільська душа: заміський будинок із дивовижними поєднаннями

Брутальний будинок із сільськими мотивами розташований у провінції Жирон, що на півночі Іспанії. Він прикрашений великою кількістю рослин та етнічними мотивами.

На півдорозі між морем і лісом цей будинок має кубічні лінії та зберігає сільську сутність. При будівництві споруди було використано лише місцеві, натуральні матеріали.

Цікаво Бункер II світової війни: на що планують перетворити споруду, котра не відкривалася 70 років

Фасад будинку покритий дерев’яними планками та керамічними плитами. Пишна рослинність огортає хатину та пробирається крізь стіни.

Дім для відпочинку та насолоди / Фото Еlledecor

Будинок, зведений відомим іспанським архітектором Даміаном Рібасом, спроєктований так, що його власники – подружня пара з трьома дочками – насолоджуються краєвидами повною мірою.

Тут максимально використовуються можливості на свіжому повітрі / Фото Еlledecor

У хатині є зона для сніданку, куточки для читання на відкритому повітрі, літня їдальня та гамак для сну. Особливе задоволення додає пергола для відпочинку – тут можна спати у гарячі літні ночі.

Затишний інтер’єр / Фото Еlledecor

Чарівний дім доповнений легкими та мобільними меблями. Багато з них придбані у місцевих торговців антикваріатом та ремісників. Завдяки вдало підібраним нейтральним кольорам будинок виглядає різним кожного дня та пори року.