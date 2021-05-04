Сучасне перепланування створило унікальний дизайн лондонського будинку: фото

Компанія Mulroy Architects розробила сучасну прибудову для будинку в Лондоні, яка розташована навколо еркера. Свіжий погляд на інтер'єр доповнив його та зробив актуальнішим.

Метою проєкту було максимізувати доступний простір по всьому об'єкту, не порушуючи вікторіанський еркер ззаду. Дизайнери завжди намагаються зберегти неповторність історичних будинків, цей дім не став винятком.

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Архітектори зробили це, створивши прибудову з новою їдальнею та кухнею відкритого планування, а темно-сині кухонні шафи додали барвистий акцент простору.

Їдальня із чорними акцентними стільцями та дерев'яним столом / Фото contemporist.com

Нова відкрита зона – це безкаркасне криволінійне вікно, яке захищає "оригінальний" еркер і забезпечує достатню кількість природного світла в інтер'єрі.

З їдальні можна потрапити до внутрішнього двору / Фото contemporist.com

До невеликого відкритого внутрішнього дворика між еркером і безрамним вікном можна потрапити з будинку. У середині білий гальковий покрив землі, лінійне освітлення та озеленення.

Акцентна кухня синього кольору / Фото contemporist.com

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Біла галька та лавка у внутрішньому дворику / Фото contemporist.com

Ось як старовинні речі поєднуються із сучасними!

Форма вікторіанського еркера поєднується із формою прибудови / Фото contemporist.com