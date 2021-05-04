Метою проєкту було максимізувати доступний простір по всьому об'єкту, не порушуючи вікторіанський еркер ззаду. Дизайнери завжди намагаються зберегти неповторність історичних будинків, цей дім не став винятком.

Вам сподобається 7 затишних внутрішніх двориків: фотоідеї, які надихають

Архітектори зробили це, створивши прибудову з новою їдальнею та кухнею відкритого планування, а темно-сині кухонні шафи додали барвистий акцент простору.

Їдальня із чорними акцентними стільцями та дерев'яним столом / Фото contemporist.com

Нова відкрита зона – це безкаркасне криволінійне вікно, яке захищає "оригінальний" еркер і забезпечує достатню кількість природного світла в інтер'єрі.

З їдальні можна потрапити до внутрішнього двору / Фото contemporist.com

До невеликого відкритого внутрішнього дворика між еркером і безрамним вікном можна потрапити з будинку. У середині білий гальковий покрив землі, лінійне освітлення та озеленення.

Акцентна кухня синього кольору / Фото contemporist.com

Цікаво Як виглядає "космічний будинок" для оренди поблизу Львова: фото

Біла галька та лавка у внутрішньому дворику / Фото contemporist.com

Ось як старовинні речі поєднуються із сучасними!

Форма вікторіанського еркера поєднується із формою прибудови / Фото contemporist.com