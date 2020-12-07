Старовинні цегляні стіни, радіатори та мармурова підлога у поєднанні з сучасними меблями – так виглядає заклад Cheese Bakery у центрі Львова.

Про заклад із сучасним інтер'єром повідомляє українська дизайнерка Іра Лисюк на своєму офіційному сайті.

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В інтер'єрі чимало цікавих деталей / Фото lysiuk.com

Кафе має назву Cheese Bakery. Воно розташоване в історичній будівлі XIX століття.

Будівля є історичною, а от заклад – сучасним. Його площа складає 145 квадратних метрів.



Старі цегляні стіни нічим не оздобили / Фото lysiuk.com

В інтер'єрі зберегли старовинну мармурову підлогу, дерево у віконних отворах, стелю зі склепіннями та чавунні радіатори опалення.

Найцікавішим елементом дизайну стали цегляні стіни.



Сучасний дизайн і старовинні елементи / Фото lysiuk.com

Цегляні стіни приміщення пронизані історією. Тому ми вирішили зберегти їх первозданний вигляд, – розповідає дизайнерка.

В кафе хотіли уникнути атмосфери громадського закладу. Тому в інтер'єрі немає, наприклад, однакових стільців, поставлених в ряд.

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Тут зберегли старовинні віконні рами / Фото lysiuk.com

Усі деталі підібрані для того, щоб було відчуття, ніби прийшов в гості до друзів.

В інтер'єрі надзвичайно багато деталей, які хочеться розглядати. Тут використали різні вироби сучасних українських майстрів.

Адреса кафе Cheese Bakery: місто Львів, вулиця Галицька, 1

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