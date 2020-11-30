Розповідаємо про сміливий дизайн квартири в мегаполісі.

Про дизайн квартири в українській столиці повідомляє студія дизайну Isto на своєму офіційному сайті.

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Сміливе дизайнерське рішення / Фото isto.ua

Проєкт назвали New York. Площа квартири становить 76 квадратних метрів.

У квартирі об'єднали кухню, вітальню й передпокій. З них зробили єдиний простір. Візуально різні зони розділили за допомогою кольорів і фактур.



Куб виконує досить багато функцій в інтер'єрі / Фото isto.ua

Головним акцентом в інтер'єрі є бордовий куб зі скла в центрі приміщення.



Тут змішали різні стилі / Фото isto.ua

Куб має цікаву підсвітку. Глянцеві стіни куба дають змогу регулювати рівень його освітленості.



У квартирі поєднали різні фактури / Фото isto.ua

Всередині куба зробили санвузол для гостей. Зовні на фасаді розташували всю вбудовану техніку й організували зону кухні.

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В інтер'єрі використали живі рослини / Фото isto.ua

Скляний куб дав змогу зекономити місце у квартирі.

В інтер'єрі чудово поєднали складні фактури, сміливі кольори й натуральні матеріали.



Куб відбиває природне світло / Фото isto.ua