Сучасна античність: у Равенні завершили примарну гробницю Данте – проєкт заворожує витонченістю
Джерело:Designboom
В італійському місті Равенна похований легендарний автор "Божественної комедії" – Данте Аліґ'єрі. Місце його поховання відвідали тисячі туристів, але наступні відвідувачі зможуть насолодитися й скульптурою Едуардо Трезольді.
Скульптура "Замок великих душ" створена з дротяної сітки. Вона встановлена поблизу монастиря XVI століття, що в Музеї мистецтв міста Равенна.
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Тонка і витончена робота / Фото Designboom
Художник запрошує відвідувачів зайти всередину скульптури. Тут кожен зможе відтворити у своїй уяві "подорож Данте".
Нова архітектурна "зірка" Равенни / Фото Designboom
Як зазначив Трезольді, скульптура передає архетипний образ, мета якого – налагодити діалог між минулим та сьогоденням. Він переконаний, що кожен відвідувач при спогляданні скульптури зможе відірватися від реальності та подумки полинути крізь віки.