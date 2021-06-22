Виробництво розгорнулося на острові Балі. На створення дизайнерських крісел пішло 20 кілограмів відходів з переробленого поліетилену високої щільності (HDPE), яку викинули на сусідньому острові Ява.

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Сьогодні Індонезія є другим за величиною виробником пластику після Китаю. При цьому з 6,8 мільйона тонн матеріалу, який щорічно виробляється на острові, перероблюванню піддається лише 10%.



Крісла з переробленого пластику / Фото Dezeen

Сміття всюди: на вулицях, в річках, – розповів під час торішнього локдауну засновник дизайнерської студії Space Available Деніел Мітчелл, – але це не вина людей, просто у нас дуже мало інституцій, які ініціюють збір сміття. Господарства змушені самостійно позбуватися від власних відходів, через що більшість з них спалюються або опиняються в річках.

Щоб привернути увагу до цієї проблеми, Мітчелл вирішив залучитися медіапідтримкою діджейки та інфлюенсерки Пеггі Гоу. Інструментом вираження проблеми став предметний дизайн.



Крісла з переробленого пластику / Фото Dezeen

Мета полягала в тому, щоб створити звичайний об'єкт, який може спонукати до усвідомлення проблеми й подальших змін, – пояснив Мітчелл.

Під сидінням стільця передбачене місце для зберігання вінілових платівок. Замість покриття дует використав гіпнотичний спіральний візерунок, який закручується в ручну під час плавлення пластику.

«Стілець виготовлений лише з одного матеріалу, що неймовірно важливо для вторинного перероблювання. Коли в продукті змішується занадто багато матеріалів, перероблення зазвичай ускладнюється.



Крісла з переробленого пластику / Фото Dezeen

Попри те, що питання перероблювання раніше виготовленого пластику сьогодні особливо важливе, Мітчелл стверджує, що заборона на одноразовий пластик – єдине реальне рішення кризи відходів.