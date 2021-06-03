На сьогодні відомо, що проєкт отримав назву "Ukraine. Home". В анонсі зазначено, що це – палітра сучасних інтер'єрних кольорів, що з'явилися у результаті ретельного дослідження української традиційно-побутової колористики.
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Палітра складається з 8 сетів, а кожен сет має 5 відтінків, що вдало поєднуються між собою та разом формують цілісну колірну палітру простору.
Українська палітра інтер’єрних фарб – це частина нашого великого шляху, який триватиме роки, а може й цілі життя. Шлях пошуку українського дому. Який він? Що постає у вашій уяві, коли ви чуєте “український дім”? Радянська квартира чи хата в селі? Я мрію знайти цю точку опори й дуже до неї близький, адже тепер в українського дому є свій колір,
– каже засновник студії Сергій Махно.
Поки що студія доопрацьовує деталі та обіцяє, що всі відтінки точно сподобаються фанатам Makhno Studio.
Що відомо про Sergey Makhno Architects
- Команда Makhno працює з 2003 року.
- Основною відмінністю студії стало вдале переплетення українських традицій, світових трендів та японської філософії вабі-сабі.
- Сьогодні студія працює в 3-х напрямках: архітектура, дизайн та декор, зокрема виготовлення авторських керамічних деталей для інтер'єру.
- Студією реалізовано понад 600 проєктів у 21 країнах світу.
- Студія Sergey Makhno Architects є лауреатом премії IDA Awards у 2017, 2019 та 2020 роках.