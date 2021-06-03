На сьогодні відомо, що проєкт отримав назву "Ukraine. Home". В анонсі зазначено, що це – палітра сучасних інтер'єрних кольорів, що з'явилися у результаті ретельного дослідження української традиційно-побутової колористики.

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Палітра складається з 8 сетів, а кожен сет має 5 відтінків, що вдало поєднуються між собою та разом формують цілісну колірну палітру простору.

Українська палітра інтер’єрних фарб – це частина нашого великого шляху, який триватиме роки, а може й цілі життя. Шлях пошуку українського дому. Який він? Що постає у вашій уяві, коли ви чуєте “український дім”? Радянська квартира чи хата в селі? Я мрію знайти цю точку опори й дуже до неї близький, адже тепер в українського дому є свій колір,

– каже засновник студії Сергій Махно.

Поки що студія доопрацьовує деталі та обіцяє, що всі відтінки точно сподобаються фанатам Makhno Studio.

Що відомо про Sergey Makhno Architects