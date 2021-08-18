У квартирі невелика кухня, тож її об'єднання з вітальнею стало оптимальним рішенням. Бетонна стіна, яка проходить усією квартирою, створює незручне планування, тому дизайнерам довелося пристосовуватися до трапецієподібної форми приміщення.

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Стіни у квартирі побілені в білій. Панорамні вікна і розташування будинку допомагають заливати квартиру фарбами сонця, що заходить.

Для кухні використано HPL-панелі / Фото sivak-partners

Інтер'єр створювався для молодої людини. Головними критеріями були функціональність і простота, лаконічні меблі та мінімум декору. Також дуже важливо було вписатися в обмежений бюджет.

Дзеркальні поверхні розширюють простір / Фото sivak-partners

Через перегородку дизайнери вигадали нестандартне розміщення меблів / Фото sivak-partners

У квартирі функціонально використано кожен куток / Фото sivak-partners

Подбайте не тільки про інтер’єр, але й затишок. Із системою кондиціонування Daikin це легко! Вентиляція, безшумність, усунення алергенів і вірусів – це не всі переваги кондиціонерів Daikin. Ознайомитися детальніше із продукцією та отримати консультацію від спеціаліста можна на сайті.

Мінімалізм в інтер'єрі / Фото sivak-partners

Мінімалізм в інтер'єрі / Фото sivak-partners

Мінімалізм в інтер'єрі / Фото sivak-partners

Важливо було створити відчуття не просто стильного місця, але й затишного дому. Студія зупинилася на чистих лініях і приглушених відтінках. Санвузол оформили мікроцементом.

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Єдиний яскравий акцент – система зберігання з фасадами з нержавіючої сталі у вітальні. Диван складається з модулів, які можна складати в різні композиції, в залежності від ситуації.

Спальня на подіумі / Фото sivak-partners

Спальня на подіумі / Фото sivak-partners

Острів кухні виготовлений з матеріалу Fundermax, який відрізняється міцністю й на додаток є приємним на дотик. Через те, що фасади та стільниця з одного матеріалу, острів здається більш цілісним, масивними і архітектурним. Цікавий акцент простору – полички в передпокої нестандартної форми.

Санвузол / Фото sivak-partners

Всі меблі, крім стільців від українських меблевиків Woo Furniture, були виготовлена на замовлення студії.