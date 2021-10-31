Вечір Геловіну – це чудовий шанс запросити гостей і влаштувати вечірку. Проте у цей вечір декор має відповідати загальному моторошному настрою. Як просто та бюджетно облаштувати оселю – читайте головні секрети.

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Кольорова гамма

Перед тим як наважитеся зайнятися прикрасою будинку, подумайте про палітру кольорів, яку хочете використовувати для декору. Можна зупинитись як на монохромних темах, так і на яскравих декораціях. Всі прикраси повинні гармонійно вписуватись у ваш інтер'єр.

Моторошний стиль / Фото Pinterest

Жахливе мило для рук

Налякайте своїх гостей у менш очікуваному місці — у ванній кімнаті. Для цього не потрібно нічого особливого чи коштовного! Лише баночка, рідке мило та розмальовані кульки для пінг-понгу.

Креативна ідея / Фото Pinterest

Підручні предмети

Не думайте, що предмети декору коштують величезних грошей і вимагають особливих витрат. Достатньо дістати з шафи стару тюль або купити в магазині вживаних речей, щоб перетворити гарбузи, подушки, повітряні кулі на візерункові атрибути ручної роботи.

Просто та лаконічно / Фото Pinterest

Гарбузи замість ваз

Гарбуз – класичний предмет декору до цього свята. Для різноманітності їх можна використовувати як вази й наповнити квітами, гілками та навіть кактусами.

Класика Геловіну / Фото Pinterest

Гірлянда

Подаруйте дітям кольорові олівці нейтральних кольорів і очі та дозвольте їм прикрасити роздруковані зображення. Потім допоможіть їм зібрати все разом. У підсумку ви отримаєте кумедну гірлянду, яка тішитиме всю сім’ю.

Креатив своїми руками / Фото Pinterest