Вечір Геловіну – це чудовий шанс запросити гостей і влаштувати вечірку. Проте у цей вечір декор має відповідати загальному моторошному настрою. Як просто та бюджетно облаштувати оселю – читайте головні секрети.
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Кольорова гамма
Перед тим як наважитеся зайнятися прикрасою будинку, подумайте про палітру кольорів, яку хочете використовувати для декору. Можна зупинитись як на монохромних темах, так і на яскравих декораціях. Всі прикраси повинні гармонійно вписуватись у ваш інтер'єр.
Моторошний стиль / Фото Pinterest
Жахливе мило для рук
Налякайте своїх гостей у менш очікуваному місці — у ванній кімнаті. Для цього не потрібно нічого особливого чи коштовного! Лише баночка, рідке мило та розмальовані кульки для пінг-понгу.
Креативна ідея / Фото Pinterest
Підручні предмети
Не думайте, що предмети декору коштують величезних грошей і вимагають особливих витрат. Достатньо дістати з шафи стару тюль або купити в магазині вживаних речей, щоб перетворити гарбузи, подушки, повітряні кулі на візерункові атрибути ручної роботи.
Просто та лаконічно / Фото Pinterest
Гарбузи замість ваз
Гарбуз – класичний предмет декору до цього свята. Для різноманітності їх можна використовувати як вази й наповнити квітами, гілками та навіть кактусами.
Класика Геловіну / Фото Pinterest
Гірлянда
Подаруйте дітям кольорові олівці нейтральних кольорів і очі та дозвольте їм прикрасити роздруковані зображення. Потім допоможіть їм зібрати все разом. У підсумку ви отримаєте кумедну гірлянду, яка тішитиме всю сім’ю.
Креатив своїми руками / Фото Pinterest