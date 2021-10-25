Стильний простір на роки: як облаштувати домівку так, щоб її стиль ніколи не набрид

Обрати правильний декор – одне із найважчих та відповідальних завдань в оздобленні власної домівки. Тенденції дизайну інтер’єру змінюються досить швидко, і постійно з’являються нові рішення, які надихають на зміни.

Вибір кольорів, конструкцій, матеріалів та текстилю відіграють ключові ролі у тому, як виглядатиме домівка. Існують так звані "вічні" тенденції дизайну інтер’єру, які змусять дім виглядати затишно та модно завжди.

Цікаво Насолода природою: невибагливе помешкання мінімаліста для життя у будь-якому куточку світу

Запорука успіху в облаштуванні будь-якого простору – природні матеріали, простота та функціональність. Якщо не перевантажувати інтер’єр зайвими деталями, то у майбутньому ви зможете постійно проводити зміни, не порушуючи балансу у домі.

Камінь

Камінь з’являється в інтер’єрах домівок у різних формах впродовж тривалого часу. Сьогодні це один з наймодніших матеріалів, який може здивувати та надати інтер’єру надзвичайний характер.

Виробники пропонують все нові та нові матеріали, хоча мармур як і раніше є одним з найбільш популярних. Пам’ятайте, що такий вибір на роки, адже камінь – твердий матеріал, який практично не піддається руйнуванню.

Продуманий простір / Фото unsplash

Бохо

Такий стиль інколи може здатися творчою примхою. Проте бохо поза часом і завжди виглядає стильно. Красиві аксесуари з соломи, меблі з ротанга, лляні тканини та м’які матеріали – це те, що завжди буде на висоті та додасть вашій домівці особливого характеру.

Свіжий та природний стиль / Фото unsplash

Освітлення

Неможливо уявити комфортний дім без вдалого освітлення. Це унікальна та важлива частина інтер’єру, яка створює атмосферу і надає їй характер. Геометричні люстри, незвичні світильники та затишні гірлянди створюють затишну атмосферу у будь-якому просторі. Не варто обмежуватися білим і жовтим світлом, зверніть увагу на такі кольори як зелений, червоний чи темно-синій.

Вдале освітлення – запорука певного настрою / Фото unsplash