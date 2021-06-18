Попри компактність цих помешкань (площа кожного з них менша ніж 50 квадратних метрів), тут помістилися усі необхідні житлові зони, кухня, санвузол, місце для роботи та відпочинку. Тож якщо вам бракує ідей щодо облаштування невеликого житла – сміливо використовуйте рішення з нашої підбірки.

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Квартира площею 20 метрів квадратних

Замовниками була молода пара, яка успадкувала квартиру від бабусі. Щоб простір задовольнив вимоги двох дорослих людей, знадобилася глобальна реструктуризація простору. На щастя раціональні рішення та світлі тони зробили свою справу. Крім цього, дизайнери використали дрібні патерни, які додають простору впорядкованості.



Використовуйте більше світлих поверхонь / Фото Home Designing



Дрібний візерунок допоможе уникнути перенасичення деталями / Фото Home Designing

Одна сторона кімнати виділена шпалерами з графічним принтом, інша – покрита глянцевими панелями. Велика кількість вбудованих шаф та шухляд є обов'язковою умовою при облаштуванні настільки крихітного простору.



Меблі-трансформери – найкраще рішення для невеликих квартир / Фото Home Designing



Використайте для фасадів світлу деревину / Фото Home Designing



Меблі-трансформери зекономлять простір / Фото Home Designing

Площу економить розкладне ліжко: вдень воно приховується в стіні та дозволяє вільно пересуватися квартирою.



Будьте обережні, використовуючи масивні принти / Фото Home Designing

Великі візерунки відрізняють ванну кімнату від іншої частини приміщення. Таке рішення могло б візуально звузити площу й без того маленького санвузла, але завдяки правильно підібраній палітрі, дизайнери досягли виграшного ефекту.

Квартира площею 40 метрів квадратних



Правильне зонування допоможе вивільнити більше простору / Фото Home Designing

Ще одна квартира для пари, але цього разу – в темних тонах. Дизайнери чітко окреслили межі кожної зони. Спальня стала чудовим зразком "кімнати в кімнаті" завдяки щільним шторам. Якщо комусь з пари доведеться працювати в пізній час у головній зоні дому, альтернативна стіна вбереже від потрапляння яскравого світла та забезпечить кращий сон.



Гра з кольорами допоможе окреслити різні зони / Фото Home Designing



Основне джерело штучного світла повинно знаходитися за межами спальні / Фото Home Designing



Подушки та килимок – ненав'язливий декор для невеликих помешкань / Фото Home Designing

Увесь простір невеликої квартири чудово поєднує функціональність та естетику. Кожен куток створений, щоб полегшити життя мешканців, а ретельно підібраний декор об'єднує студію спільним стилістичним рішенням.



Замість книжкових полиць, дизайнери використали плетений кошик /Фото Home Designing

Яскраві кольори допомагають виділити вітальню. Натомість їдальня і кухня відрізняються темною палітрою.

Квартира площею 42 метри квадратних



Перед розробкою планування відкритого приміщення слід проконсультуватися з професіоналами / Фото Home Designing

Житлова площа зосереджена навколо матової чорної конструкції, за якою знаходиться санвузол. Сама стіна є тлом для телевізора та стильним стелажем для книг. Завдяки вікну нагорі, природне світло з кімнати проникає й у ванну.



Поєднання відреставрованих та сучасних елементів – зекономить гроші на умеблюванні / Фото Home Designing

Еклектичний декор підкреслює характер клієнта. Антикварні меблі, текстиль і акцент на круглих елементах з натуральних матеріалів у поєднанні з сучасними та яскравими меблями, створює незвичний інтер'єр, який цікаво розглядати.



Навіть у невеликій квартирі є місце для самовираження / Фото Home Designing



Білі фасади меблів вбережуть від візуального перенавантаження / Фото Home Designing



Одна стіна може виконувати безліч функцій / Фото Home Designing



Меблі їдальні підібрані під колір ігрової стіни / Фото Home Designing



Зони для зберігання верхнього одягу / Фото Home Designing

Вмонтовані мінімалістичні білі ящики стали місткими місцями для зберігання, що допомагає звільнити простір від всього зайвого.

Квартира площею 43 метри квадратних



Мінімалістична квартира в стилі лофт / Фото Home Designing



Спальня відгороджена шторами в тон інтер'єру / Фото Home Designing

Працюючи на невеликій площі, дизайнер вдався до раціонального підходу з використанням мінімалістичних форм та лофтових текстур. Зокрема у проєкті використані бетон, дерево та велика кількість не прихованих дротів.



Виноградна лоза – головна прикраса квартири / Фото Home Designing

Жива стіна з виноградною лозою допомагає відновити баланс між природністю та промисловими матеріалами.



Один стелаж може підкреслити ваші вподобання / Фото Home Designing

Побілені дерев'яні вироби допомагають збільшити кількість сонячного світла в помешканні.

Планування невеликої квартири / Фото Home Designing