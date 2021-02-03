Як обрати стільницю для кухні: плюси та мінуси різних варіантів

Встановлення кухні є завершальним етапом ремонту. Нерідко перед господарями квартири постає питання, у чому різниця між різними типами стільниць.
Джерело: інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Якщо вам потрібна стільниця, що служитиме довго й відповідатиме усім вашим потребам, дізнайтеся про переваги та недоліки кожного виду. Сьогодні на ринку представлений чималий асортимент, тому розібратися самотужки буває складно.
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Натуральний камінь
Стільниця з натурального каменю виглядає стильно / Фото Imperior-stone
Переваги:
- не боїться високої температури,
- легко реставрувати,
- міцний,
- екологічно чистий.
Недоліки:
- ця стільниця може вбирати плями, тому потребує ретельнішого догляду,
- висока ціна.
Штучний камінь (до нього відносять акрил, агломерат)
За стільницями зі штучного каменю досить просто доглядати / Фото Mamamoet
Плюси акрилу:
- безшовне з'єднання, стільниця буде монолітна,
- має високу міцність, міцніший за натуральний камінь,
- непроникний для бактерій, не вбирає барвники й вологу,
- його можна реставрувати.
Мінуси акрилу:
- боїться високої температури,
- його легко подряпати жорсткими щітками або посудом,
- не можна мити абразивними миючими засобами.
Плюси агломерату:
- не боїться високої температури,
- зовні схожий на натуральний камінь,
- коштує дешевше за акрил,
- не боїться агресивного миття.
Мінуси агломерату:
- якщо довжина стільниці понад 3 метри – на ній будуть шви,
- холодний на дотик (натомість акрилові стільниці – теплі),
- не піддається реставрації,
- важкий.
Стільниця з дерева
Дерево екологічне та красиве, але боїться високих температур / Фото Tvoimebli
Серед переваг стільниць з дерева:
- дуже приємна на дотик,
- створює затишок і має стильний вигляд,
- її можна шліфувати.
Недоліки дерева:
- боїться високих температур,
- схильне до подряпин,
- коштує дорого.
Ламіноване ДСП
Стільниця з ламінованого ДСП – бюджетний варіант / Фото Intmeb
Переваги:
- доступна ціна,
- стійке до температур.
Мінуси:
- боїться вологи,
- схильне до подряпин,
- не екологічний матеріал і містить формальдегіди.
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