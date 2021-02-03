Як обрати стільницю для кухні: плюси та мінуси різних варіантів

3 лютого 2021 , 20:54
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Встановлення кухні є завершальним етапом ремонту. Нерідко перед господарями квартири постає питання, у чому різниця між різними типами стільниць.

Джерело: інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Якщо вам потрібна стільниця, що служитиме довго й відповідатиме усім вашим потребам, дізнайтеся про переваги та недоліки кожного виду. Сьогодні на ринку представлений чималий асортимент, тому розібратися самотужки буває складно.

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Натуральний камінь


Стільниця з натурального каменю виглядає стильно / Фото Imperior-stone

Переваги:

  • не боїться високої температури,
  • легко реставрувати,
  • міцний,
  • екологічно чистий.

Недоліки:

  • ця стільниця може вбирати плями, тому потребує ретельнішого догляду,
  • висока ціна.

Штучний камінь (до нього відносять акрил, агломерат)


За стільницями зі штучного каменю досить просто доглядати / Фото Mamamoet

Плюси акрилу:

  • безшовне з'єднання, стільниця буде монолітна,
  • має високу міцність, міцніший за натуральний камінь,
  • непроникний для бактерій, не вбирає барвники й вологу,
  • його можна реставрувати.

Мінуси акрилу:

  • боїться високої температури,
  • його легко подряпати жорсткими щітками або посудом,
  • не можна мити абразивними миючими засобами.

Плюси агломерату:

  • не боїться високої температури,
  • зовні схожий на натуральний камінь,
  • коштує дешевше за акрил,
  • не боїться агресивного миття.

Мінуси агломерату:

  • якщо довжина стільниці понад 3 метри – на ній будуть шви,
  • холодний на дотик (натомість акрилові стільниці – теплі),
  • не піддається реставрації,
  • важкий.

Стільниця з дерева


Дерево екологічне та красиве, але боїться високих температур / Фото Tvoimebli

Серед переваг стільниць з дерева:

  • дуже приємна на дотик,
  • створює затишок і має стильний вигляд,
  • її можна шліфувати.

Недоліки дерева:

  • боїться високих температур,
  • схильне до подряпин,
  • коштує дорого.

Ламіноване ДСП


Стільниця з ламінованого ДСП – бюджетний варіант / Фото Intmeb

Переваги:

  • доступна ціна,
  • стійке до температур.

Мінуси:

  • боїться вологи,
  • схильне до подряпин,
  • не екологічний матеріал і містить формальдегіди.

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