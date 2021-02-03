Встановлення кухні є завершальним етапом ремонту. Нерідко перед господарями квартири постає питання, у чому різниця між різними типами стільниць.

Джерело: інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Якщо вам потрібна стільниця, що служитиме довго й відповідатиме усім вашим потребам, дізнайтеся про переваги та недоліки кожного виду. Сьогодні на ринку представлений чималий асортимент, тому розібратися самотужки буває складно.

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Натуральний камінь



Стільниця з натурального каменю виглядає стильно / Фото Imperior-stone

Переваги:

не боїться високої температури,

легко реставрувати,

міцний,

екологічно чистий.

Недоліки:

ця стільниця може вбирати плями, тому потребує ретельнішого догляду,

висока ціна.

Штучний камінь (до нього відносять акрил, агломерат)



За стільницями зі штучного каменю досить просто доглядати / Фото Mamamoet

Плюси акрилу:

безшовне з'єднання, стільниця буде монолітна,

має високу міцність, міцніший за натуральний камінь,

непроникний для бактерій, не вбирає барвники й вологу,

його можна реставрувати.

Мінуси акрилу:

боїться високої температури,

його легко подряпати жорсткими щітками або посудом,

не можна мити абразивними миючими засобами.

Плюси агломерату:

не боїться високої температури,

зовні схожий на натуральний камінь,

коштує дешевше за акрил,

не боїться агресивного миття.

Мінуси агломерату:

якщо довжина стільниці понад 3 метри – на ній будуть шви,

холодний на дотик (натомість акрилові стільниці – теплі),

не піддається реставрації,

важкий.

Стільниця з дерева



Дерево екологічне та красиве, але боїться високих температур / Фото Tvoimebli

Серед переваг стільниць з дерева:

дуже приємна на дотик,

створює затишок і має стильний вигляд,

її можна шліфувати.

Недоліки дерева:

боїться високих температур,

схильне до подряпин,

коштує дорого.

Ламіноване ДСП



Стільниця з ламінованого ДСП – бюджетний варіант / Фото Intmeb

Переваги:

доступна ціна,

стійке до температур.

Мінуси:

боїться вологи,

схильне до подряпин,

не екологічний матеріал і містить формальдегіди.

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