Чи може звичайна ветеринарна клініка бути стильною? Може, якщо вона розташована у Лондоні й над нею працювали дизайнери студії Alma-nac.

Архітектори студії Alma-nac побудували цілодобову клініку для домашніх тварин. У ній вони прагнули максимально розділити кішок та собак, щоб тварини не викликали одна в одної стрес.

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Інтер'єр має викликати почуття легкості / Фото Dezeen

Подбали і про господарів. Інтер'єр має викликати у відвідувачів відчуття розслабленості. Щодо функціональності – у госпіталі мають змогу забезпечити найкращий догляд для тварин-пацієнтів.



Для собак та котів придумали різні маршрути / Фото Dezeen

Приміщення візуально та тематично розділили на зони. Наприклад, тут є меблі "для котів", де можна розмістити переноску або коробку з твариною. А є меблі "для собак", де сидіння зробили дерев'яними – собаки можуть на них залізти.



Господарі з собаками й котами розміщуються на різних типах диванів / Фото Dezeen

Усе довкола має викликати почуття легкості та позбавляти від гнітючих думок. Для кішок та собак навіть придумали окремі маршрути, щоб вони якомога менше зустрічалися в стінах клініки. У кабінеті для котів зробили спеціальну ігрову коробку – нервові пацієнти можуть розважитися та відволіктися в ній.



Хазяйка з собакою сидять на спеціальних меблях / Фото Dezeen

Попри легкість та комфорт інтер'єрів, вони, перш за все, відповідають клінічним потребам.

Інтер'єр та екстер'єр клініки виконали у яскравих блакитних відтінках, котрі поєднані з фанерою та білими стінами. Під стелею залишили відкритими залізні балки. Їх теж пофарбували у синій колір.



Перш за все, лікарня відповідає клінічним потребам / Фото Dezeen

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Окрім стильного інтер'єру, будівля також має сталий характер. Дах використовують для збирання дощової води. Також там розмістили сонячні батареї, що забезпечують лікарню електроенергією.