Стильний та лаконічний дизайн квартири у Львові від дизайнерки Ірини Лесюк отримав відзнаку на behance.net. Дизайнерка використала стриману кольорову палітру пастельних відтінків. У проєкті присутні меблі від різних брендів, в тому числі й українських.
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Ми вирішили об'єднати стіни, стелю та підлогу в єдиний цільний об'єм, який стане фоном для предметів та меблів. А вони варті того, щоб бути в центрі уваги, – говорять автори проєкту.
Простір об'єднаний єдиною текстурою на підлозі, стелі та стінах / Фото behance.net
Улюблений прийом – поєднання різного типу крісел за обіднім столом / Фото behance.net
Диван молочного кольору додає затишку вітальні / Фото behance.net
Для декору барної стійки використано тонкі рейки / Фото behance.net
Змішувач з подовженою лійкою – це завжди функціональне рішення / Фото behance.net
CREAM – перший в списку небагатьох обраних проєктів, яким ми приділимо максимум своєї уваги та енергії в цьому році, – розповіли дизайнери.
Мінімалістична вхідна зона із чорними деталями / Фото behance.net
Світла спальня / Фото behance.net
М'який килим додає затишку інтер'єру / Фото behance.net
Модерністичне крісло для відпочинку та читання улюблених книг / Фото behance.net
Мінімалістичні бра / Фото behance.net
Зону їдальні та кабінету розмежовано скляною перегородкою, яка не загромаджує простір, але дозволяє усамітнитися та краще концентруватися на роботі.
Велика кількість денного світла робить інтер'єр затишним / Фото behance.net
На дивані можна відпочити або ж спілкуватися із клієнтами / Фото behance.net
Корисно На що слід звернути увагу при плануванні гардеробної кімнати: 10 порад дизайнера
У санвузлі розміщено окремостоячу ванну та дві вбудовані душові системи. Тут поєднано сантехніку чорного кольору та металевого (сірого).
Окремостояча ванна / Фото behance.net
Форма дзеркала повторюється у кухні та спальні / Фото behance.net