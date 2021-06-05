Стильний та лаконічний дизайн квартири у Львові від дизайнерки Ірини Лесюк отримав відзнаку на behance.net. Дизайнерка використала стриману кольорову палітру пастельних відтінків. У проєкті присутні меблі від різних брендів, в тому числі й українських.

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Ми вирішили об'єднати стіни, стелю та підлогу в єдиний цільний об'єм, який стане фоном для предметів та меблів. А вони варті того, щоб бути в центрі уваги, – говорять автори проєкту.

Простір об'єднаний єдиною текстурою на підлозі, стелі та стінах / Фото behance.net

Інтер'єр не загромаджений лишнім декором та меблями. Для декору стін дизайнери обрали мікроцемент, дерев'яні панелі та тонкі рейки.

Улюблений прийом – поєднання різного типу крісел за обіднім столом / Фото behance.net

Диван молочного кольору додає затишку вітальні / Фото behance.net

Для освітлення використали точкові накладні світильники, які мають кут оберту, що виглядаю мінімалістично і дуже зручно. Над столом, у зоні вітальні розміщені красиві чорні підвісні світильники, які доповнюють загальну картину інтер'єру.

Для декору барної стійки використано тонкі рейки / Фото behance.net

Змішувач з подовженою лійкою – це завжди функціональне рішення / Фото behance.net

CREAM – перший в списку небагатьох обраних проєктів, яким ми приділимо максимум своєї уваги та енергії в цьому році, – розповіли дизайнери.

Мінімалістична вхідна зона із чорними деталями / Фото behance.net

Світла спальня / Фото behance.net

У спальні використали тонкі дерев'яні рейки, як і на барній стійці у кухні. Дзеркало може обертатися у потрібному напрямку. Дизайнерський радіатор не тільки виконує свою пряму функцію, а й слугує декором.

М'який килим додає затишку інтер'єру / Фото behance.net

Модерністичне крісло для відпочинку та читання улюблених книг / Фото behance.net

Мінімалістичні бра / Фото behance.net

Зону їдальні та кабінету розмежовано скляною перегородкою, яка не загромаджує простір, але дозволяє усамітнитися та краще концентруватися на роботі.

Велика кількість денного світла робить інтер'єр затишним / Фото behance.net

На дивані можна відпочити або ж спілкуватися із клієнтами / Фото behance.net

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У санвузлі розміщено окремостоячу ванну та дві вбудовані душові системи. Тут поєднано сантехніку чорного кольору та металевого (сірого).

Окремостояча ванна / Фото behance.net

Форма дзеркала повторюється у кухні та спальні / Фото behance.net