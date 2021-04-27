Стильна квартира у центрі Києва із неймовірним поєднанням матеріалів: фото інтер'єру

Видання ID.INTERIOR виділило дизайн квартири, який розробила Оксана Долгопятова, в проєкті Bathroom and SPA Interior. Інтер'єр просторої квартири в центрі Києва буквально заворожує дивовижною грою фактур і відтінків, поєднанням простих і продуманих рішень у затишному дизайні.

В основі проєкту Bathroom and SPA Interior екологічність, інтелект й краса. Автор проєкту квартири Оксана Долгопятова (Dolgopiatova Design). Господарі квартири – сім'я з двома дітьми, які хотіли бачити стильний, сучасний, продуманий і неординарний інтер'єр. Саме тому весь проєкт – це поєднання протилежних матеріалів і складних кольорів.

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В інтер'єрі поєднали рідні бетонні стіни та різьблений портал, фактурний керамограніт під мармур і дзвінке поліефірне покриття дубових фасадів. Ефектно поєднується латунь зі чорновою штукатуркою і кришталем, глянсова кам'яна підлога з матовою плиткою. Шпалери з чорними неообробленими стінами. Шовкові штори, що сяє та чорний льон.

Кухня із барною стійкою та яскравими барними стільцями / Фото Андрій Безуглов

Одна з основних деталей, навколо якої збудували інтер'єр, – портал, який є копією порталів старовинних особняків Мілана. Саме він допоміг впоратися з найбільшою складністю на етапі проєктування – несучою монолітною бетонною стіною з обварений металевим прорізом. З нею автори проєкту категорично нічого не могли робити. Ця стіна і стала "відправною точкою" стилістики, що визначила не тільки зонування.

Затишна вітальня / Фото Андрій Безуглов

Натхненням при виборі кольорової палітри проєкту став камінь альмандин – найтвердіша і найпоширеніший різновид червоних або червоно-фіолетових гранатів.

Поєднання різних текстур / Фото Андрій Безуглов

Перепланування квартири було виконано так, щоб розділити дитячий і дорослий блоки в різні частини квартири. Вхід в головну спальню з санвузлом і гардеробною кімнатою прихований стіною з молдингами.

Поєднання кришталю та штукатурки / Фото Андрій Безуглов

Ефектний керамограніт на підлозі / Фото Андрій Безуглов

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