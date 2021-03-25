Ходить сам: як виглядає оригінальний стіл, що може гуляти – відео

Джерело:інстаграм Parametric Architecture
Якщо ви мрієте про меблі майбутнього – вони вже тут. У цьому столі немає жодних електронних пристроїв – він може ходити завдяки оригінальній інженерній конструкції.
Якщо полюбляєте сніданки у ліжко, без такого столу просто не обійтися. Він може "ходити" завдяки силі кінетичної енергії. Це виглядає так, ніби стіл справді навчився ходити самостійно.
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Такий предмет інтер'єру може знадобитися у готелях, ресторанах і навіть вдома, якщо ви полюбляєте їсти у ліжку або перед телевізором.
Завдяки ретельно продуманій інженерній конструкції уся їжа на столі залишається в ідеально горизонтальному положенні. Рухаються тільки ніжки.
Подивіться відео зі столом, який може ходити самостійно:
Автором столу став дизайнер Andreu Carulla. Він назвав свій проєкт Beast ("Чудовисько" – переклад 24 канал), адже стіл справді схожий на дивовижну тварину.
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У доробку дизайнера ще чимало цікавих речей для дому. Зокрема, стіл-котушка для ниток, оригінальні сумки, вироби з глини, соломи й дерева.
Оригінальні речі для дому від дизайнера / Фото Andreu Carulla / Instagram
А так виглядає стіл-котушка: