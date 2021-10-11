Стиль сезону: як прикрасити свій дім осінню

Осінь тішить нас не лише затишною атмосферою, а й яскравими кольорами. Трішки зусиль – і ваш дім перетвориться у справжню осінню казку, яку не захочеться покидати.

Затишок та натхнення – головні тренди осені. Спробуйте привести екстер'єр свого дім у відповідність до сезону та насолодіться атмосферою, яка вас огорне.

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Прикрасьте двері

Двері – перший акцент, який привертає нашу увагу. Додайте йому прикрас – і святкову атмосферу гарантовано.

Двері – перша окраса дому / Фото Elle Decor

Гарбуз – не лише на Гелловін

Гарбуз – один з найбільш яскравих елементів осені. Його можна використовувати не лише для страв – декор з нього теж особливий.

Гарбуз – чудовий елемент для декору / Фото Elle Decor

Не бійтеся розмаху

Декор – це не завжди про витонченість та філігранність. Як доводить практика – осіннього декору багато не буває, адже він завжди наслідує природу.

Краса осінньої природи / Фото Elle Decor

Затишок у деталях

Подушечки, світильники, пледи та свічки – це завжди доречне рішення, а особливо це стосується осені. Без цих аксесуарів уявити затишок просто неможливо.

Неповторна атмосфера / Фото Elle Decor